سهل ولذيذ.. طريقة عمل طبق جزر بالليمون والعسل والزبدة

مطبخ

يعتبر الجزر من الخضار المفيد للجسم لاحتواءه على عناصر غذائية عالية، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الجزر بالليمون والعسل وفقاً لموقع "ديلش".

مقادير الجزر بالليمون والعسل والزبدة

3 أرطال جزر متوسط الحجم

ربع كوب عسل

Advertisements

ملعقتان كبيرتان زبدة غير مملحة

قطعة ونصف قطعة من الزنجبيل الطازج

ملح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

بقدونس مفروم للتقديم

طريقة تحضير الجزر بالليمون والعسل والزبدة

قطّعوا الجزر إلى شرائح، ثم اخلطوه مع العسل والزبدة والزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع كوب ماء في مقلاة كبيرة.

اتركوا المزيج حتى يغلي، ومن ثم خفّضوا الحرارة إلى نار خفيفة وقلبوه مرة واحدة حتى يصبح الجزر طرياً ويقل السائل ويصبح كثيفاً، وإذا لم يتكثف السائل اكشفوا عنه الغطاء واتركوه على نار خفيفة.

قلبوا الليمون مع الخليط واتركوه دقيقتين على النار وضيفوا إليه البقدونس قبل التقديم.