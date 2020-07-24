سهل ولذيذ.. طريقة عمل طبق جزر بالليمون والعسل والزبدة

مطبخ
كتب: هن -
05:07 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
يعتبر الجزر من الخضار المفيد للجسم لاحتواءه على عناصر غذائية عالية، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الجزر بالليمون والعسل وفقاً لموقع "ديلش".
مقادير الجزر بالليمون والعسل والزبدة
3 أرطال جزر متوسط الحجم
ربع كوب عسل
ملعقتان كبيرتان زبدة غير مملحة
قطعة ونصف قطعة من الزنجبيل الطازج
ملح
ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج
بقدونس مفروم للتقديم
طريقة تحضير الجزر بالليمون والعسل والزبدة
قطّعوا الجزر إلى شرائح، ثم اخلطوه مع العسل والزبدة والزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع كوب ماء في مقلاة كبيرة.
اتركوا المزيج حتى يغلي، ومن ثم خفّضوا الحرارة إلى نار خفيفة وقلبوه مرة واحدة حتى يصبح الجزر طرياً ويقل السائل ويصبح كثيفاً، وإذا لم يتكثف السائل اكشفوا عنه الغطاء واتركوه على نار خفيفة.
قلبوا الليمون مع الخليط واتركوه دقيقتين على النار وضيفوا إليه البقدونس قبل التقديم.
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