"ممكن أفضل عازبة.. وتعرضت للتنمر بسبب والدتي".. لقطات من حياة منة شلبي

علاقات و مجتمع

نشأت داخل أسرة فنية، فوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي، فقد تعلقت بالفن وشربت أصوله وقواعده داخل أسرتها، حتى اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب، عام 2000، وقدّمتها من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة"، لتكن أولى خطواتها الفعلية داخل الوسط، وظهرت في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال، وقبل أن تقتحم مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوانٍ فقط ضمن أحداث فيلم "العاصفة"، هى الفنانة منة شلبي.

ويتزامن اليوم 24 يوليو، يوم ميلاد الفنانة منة شلبي، ويلقى "هُن" الضوء على لقطات من حياتها، خلال السطور التالية.

رغم بلوغها سن الـ38، إلا أن منة شلبي، فضلت عدم الارتباط والزواج كغيرها من الفنانات، وصرحت أكثر من مرة عن أسباب عزوفها على الزواج، فقالت خلال حوار سابق مع الإعلامي محمود سعد، إنها شخصية رومانسية وعاطفية بالفعل، لكنها تبحث دائمًا عن أن تكون متوازنة نفسيا، مضيفة: "أنا زي أي بنت نفسي إني أكبر وأعجز مع حد بحبه، وبكون مبسوطة لما بشوف الناس العجوزة اللي عايشين مع بعض".

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وتابعت "منة"، أنها تبحث عمن تكمل حياتها معه، وليس من يكملها"، وقالت: "أنا مؤمنة بأني غير ناقصة حتى يكملني أحد".

وفي تصريحات سابقة لها، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، في برنامج "شيري استوديو"، أكدت الفنانة أنها لم تجد الشخص المناسب حتى الآن للارتباط به، قائلة: "معنديش مانع أفضل عازبة، لأني مؤمنة بالمثل الشعبي الذي يقول، (قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة)".

تعرضت للتنمر بسبب وزنها ومهنة والدتها

لم تسلم الفنانة منة شلبي، من التنمر والانتقادات بسبب وزنها في بداية مشوارها الفني، إذ ظهرت بجسد ممتلئ خلال فيلم "الساحر"، مع الفنان محمود عبدالعزيز، ولم يقف التنمر على حد وزنها وحسب بل لاحقتها مهنة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، حيث قالت، "كنت بعاني من التنمر عشان أمي راقصة شرقية وأنا كمان كنت سمينة".

وأضافت "شلبي"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN": "واجهت التنمر ده بكل قوة، وسبب أي شيء كويس في شخصيتي يرجع الفضل فيه لتربية أمي"