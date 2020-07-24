تركها خطيبها قبل الزفاف بسبب قبلة.. من هى بطلة مسلسل أنت أطرق بابي؟

علاقات و مجتمع

نجاح ملحوظ، يحققه مسلسل "أنت أطرق بابي" من بطولة الفنانة الشابة هاندا أرتشل، الذي تصدر محرك البحث "جوجل" في مصر خلال الساعات الماضية، وسط انتظار المشاهدين إذاعة الحلقات الأسبوعية من ذلك العمل الدرامي الرومانسي.

من هى هاندا أرتشل؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن بطلة "أنت أطرق بابي"، خلال الفقرات التالية.

- ولدت في نوفمبر عام 1993، في محافظة بالق أسير.

- لم يقتصر عملها على مجال التمثيل فقط، حيث دخلت مجال "المودلينج" وعروض الأزياء.

- انفصل خطيبها مراد دالكليتش عنها، قبل أسابيع من انعقاد حفل زفافهما، بعد قصة حب استمرت لثلاث سنوات، وذلك بسبب قبلة ساخنة لبطل مسلسل "أنت أطرق بابي".

- قررت إجراء عملية تجميل، لتصغير حجم خدودها، لأنها تشعر أن خدودها كبيرة للغاية مقارنة بوجهها الصغيرة، ويظهر ذلك بوضوح عند ظهورها في السينما والتلفزيون، حسبما ذكرت صحيفة acunn التركية.

- تحب تربية الحيوانات الأليفة خاصة القطط.

Advertisements

- يعد الرسم من أبرز الهوايات التي تعشقها الفنانة الشابة.

- يتابعها ما يزيد عن 14 مليون متابع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- تعمل شقيقتها في مجال التمثيل أيضا، واشتهرت باسم "غمزة أرتشيل".

- من أشهر أعمالها الفنية التي حققت نجاحا واسعا، "الحب لا يفهم من الكلام"، و"بنات الشمس"، و"طائر النمنمة"، و"اللؤلؤة السوداء".

- فازت بلقب ملكة جمال تركيا في عام 2012، وبعدها دخلت عالم الفن بتجسيد شخصية "زاهدة" في " تشاليكوسو".