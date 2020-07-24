كتب: هن - 03:26 ص | الجمعة 24 يوليو 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل ميني بان كيك، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل ميني بان كيك 1.5 كوب دقيق ربع كوب سكر 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملح 1 ملعقة صغيرة فانيليا كوب وربع لبن دافىء نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 2 ملعقة كبيرة زبدة الصوصات 2 كوب صوص شوكولاتة Advertisements 2 كوب كريمة بسكوت 2 كوب صوص بلوبيرى التزيين بلوبيرى أعواد قرفة بودرة كاكاو فول سوداني محمص سكر بودرة توت أحمر طريقة عمل ميني بان كيك يخلط الدقيق مع السكر والبيكينج باودر والملح والفانيليا واللبن والبيكينج صودا. في الطاسة يوضع الزبدة أو يمكن استخدام سبراي الزيت. ثم يوضع أقراص من العجينة باستخدام الكبشة أو ملعقة الآيس كريم. ثم تقلب الأقراص على الجهة التانية. وتقدم مع الصوص المفضل وتزين حسب الرغبة.

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