بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا.. نصائح لزوجات لاعبي الأهلي

صحة

صدمة داخل صفوف النادي الأهلي، بعد التأكد من إصابة لاعب وسط النادي ومنتخب مصر، حمدي فتحي، بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، إيجابية مسحة اللاعب.

من جانبها وبمجرد إعلان الخبر، وجهت جماهير المارد الأحمر ولاعبوه رسائل الدعم للاعب متمنين له الشفاء العاجل والعودة مجددًا للملاعب.

إصابة "فتحي"، اثارت الذعر بين لاعبي الفريق الأحمر المخالط للاعب خط الوسط، بل وأسرهم، حيث يقعوا في دائرة الإحتمالات بالإصابة بسبب انتقال الفيروس بين المصاب والمخالطين، بل ومخالطي المخالطين.

ويقدم "هُن" نصائح لزوجات لاعبي الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا، لحماية أنفسهن وأولادهن من الإصابة.

كيف يمكن للمخالط حماية نفسه من انتقال العدوى؟

وفقًا لما ذكرته أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، ففي حال تأكد مخالطتك بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، فعليك اتباع الآتي:

-عليك عزل نفسك لمدة 14 يومًا، وهي الفترة الحاضنة للمرض.

- الاهتمام بالنظام الغذائي الطبيعي والعصائر الطبيعية بعيدًا عن المواد الحافظة.

- تناول أقراص فيتامين "سي" أو الفوار، والأطعمة الصحية، فضلًا عن تناول أقراص الزنك وفيتامين "ب مركب".

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- الاهتمام الجيد بغسل الأيدي والصابون.

- الاحتفاظ بالماسك الوقائي.

- الابتعاد نهائيًا عن الأماكن المزدحمة وعدم النزول من المنزل.

- التوجه إلى أقرب مستشفى الحميات، وفي حالة ظهور الأعراض.

- شرب السوائل الدافئة باستمرار على مدار اليوم.

ما الأدوية الواجب اتباعها للمخالطين؟

بحسب ما ذكرته آمال زاهر، الصيدلانية بمستشفى العباسية للعزل الصحي، لـ "هن"، فعليك تناول الآتي حال مخالطتك لمصاب بكورونا.

- نتناول دواء "باراسيتامول" في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

- تناول كبسولة واحدة من عقار "زيثرو 500" لمرة واحدة يوميا لمدة 5 أيام عند الشعور بألم في الحلق.

- تناول قرص واحد من "فوار فيتامين سي" يوميا.

- تناول جميع أنواع الخضروات، وبعض الفاكهة، خاصة الليمون والبرتقال والأناناس والكيوي والفلفل الألوان.