المياه رجعت لمجاريها.. مؤشرات لعودة علاقة أحمد فلوكس وديالا مكي (صور)

علاقات و مجتمع

توتر ملحوظ في العلاقة، تبعه إلغاء كل منهما متابعة الآخر عبر "إنستجرام"، وحديثهما عبر منصات التواصل الاجتماعي عن "خسارة الأشخاص" و"الوفاء"، إلا أن الأمور تغيرت بين الفنان أحمد فلوكس والإعلامية ديالا مكي خلال الأيام الماضية، الدالة على "عودة المياه لسابق عهدها"، واقتراب موعد خطبتهما.

منذ أيام، عاد "فلوكس" إلى متابعة الإعلامية عبر "إنستجرام"، وهو ما فعلته الأخيرة، بعد حذف كلا منهما للآخر بدون أسباب معلنة.

ويأتي ذلك بعد توجيه "فلوكس" رسالة إلى "ديالا"، عبر "فيس بوك" و"إنستجرام"، قال خلالها: "هذه السيدة من أكثر النساء احتراما واجتهادا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن كل الاحترام لشخصها ومشوارها، وأحب شخصها"، مضيفا: "اعتذار واجب مني لها نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أساس من الصحة الهدف منها التشوية".

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واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على مشاعره اتجاهها: "أحبك جدا واحترمك واحترم حبي ليكي.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا مكي خط أحمر"، مرفقا "إيموشن" قبلات، وصورة لها بفستان قصير منقوش وفضفاض.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.