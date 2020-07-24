هاني الناظر يستعرض 5 عادات خاطئة تضر بصحة البشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:
تلجأ بعض السيدات إلى ممارسة عدد من العادات الخاطئة ولا تدرك مدى تأثيرها على صحة البشرة والشعر، خاصة أنها تهدد بالتعرض لأضرار صحية مختلفة تصل إلى الالتهابات الجلدية، والتقرحات.
ويستعرض الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أبرز تلك العادات.
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