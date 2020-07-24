دليل للمتعافين.. نصائح مهمة لتقوية الجسم بعد كورونا وتفادي الإصابة مجددا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحتاج المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى عدة نصائح من الضروري الالتزام بها وتطبيقها، لحماية أنفسهم، خاصة أنهم ليسوا في مأمن من الوباء المتفشي.

وفي إطار ذلك، تواصلنا مع الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لتوضيح الفترة التي يحتاجها المتعافي لممارسة حياته الطبيعية، مع نصائح للتغذية السليمة لتقوية والمناعة.

فترة التعافي

يقول الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات لـ"الخليج 365": الأشخاص المتعافين أصبحوا غير معديين أو ناقلين للمرض بشكل تام، حال أنه مر عليهم 15 يوما تمثل فترة الحضانة، سواء تم التأكد عن طريق عمل مسحة ومعرفة نتيجتها السلبية أو حتى لم يقم باجراء مسحة جديدة، وبالتالي فإنهم بعد مرور أسبوعين على التعافي يصبحوا قادرين على الخروج لممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

التغذية

يضيف "الحداد" عن التغذية السليمة للمتعافي من فيروس كورونا: "يجيب أن يطبق نفس نظام فترة المرض، حيث يجب الحرص على تناول المواد البروتينة، إضافة إلى الإكثار من تناول السوائل، ومارسة الرياضة بشكل يومي، والاهتمام بالطعام الذي يحتوي على فيتامينات طبيعية مثل "سي و د"، وكذلك الزنك.

نصائح للوقاية من الإصابة

وعن الوقاية من الإصابة مرة أخرى، واصل "الحداد" نصائحه: "فكرة عدم تعرض متعافي فيروس كورونا للإصابة من جديد، بها آراء مختلفة، لكن يجب معرفة أن جسم المتعافي قد تعطيه المناعة حماية لكنها مؤقتة، لذلك لابد من الالتزام بتطيق كافة الإجراءات الاحترازية في البيت، واثناء الخروج من المنزل".

واصل طبيب المناعة تصريحاته: " على المتعافي أن يستريح وكذلك أخذ قسط من النوم من 6-8 ساعات، والبعد عن القلق والتوتر، والإلتزام بإرشادات الوقاية مثل ارتداء الكمامة حال تواجده في تجمعات وتعقيم اليدين وغسلها باستمرار بالصابون".

مضاعفات بعد التعافي

اختتم أمجد الحداد: "على المتعافي أن يعرف أنه سيواجه مضاعفات صحية بسيطة بعد التعافي، وهي أمور طبيعية سيتم التغلب عليها من جانب الجهاز المناعي في خلال شهر، مثل الشعور بألم في العضلات، والتعب من المجهود".

نصائح

من جانبه كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، بعض النصائح الضرورية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، لحماية أنفسهم من الإصابة مجددا.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك: "السيدات والسادة الذين أصيبوا بكورونا وكتب الله لهم الشفاء عليهم دائما وإلى حين انتهاء الوباء تماما اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية".

أضاف: "يجب ارتداء الكمامة والحرص على التباعد عن الآخرين عند التواجد في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي بالماء والصابون وتطهيرها عند اللزوم، وجميع الاجراءات الاحترازية الأخرى وذلك مثلهم مثل أي إنسان لم يتعرض للإصابة حيث أنه لا توجد حتى الآن دراسات علمية مؤكدة تشير إلى اكتسابهم مناعة مستديمة ضد الفيروس، الحرص ضروري وحذروا أصدقائكم".

نصائح لتقوية المناعة

1-تناول الخضروات والأسماك بكثرة.

2- احرص دائما على شرب المياه.

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3-عليك بالمشي وممارسة الرياضة.

4- تعريض الجلد لأشعة الشمس يوم بعد يوم، خاصة وقت العصر.

5- احرص على النوم المنتظم 8 ساعات يومياً.

6- ابتعد عن مصادر الشد العصبي والازعاج والتوتر.

مشروبات لتقوية المناعة

كشفت وزارة الصحة عن عدة مشروبات يجب علينا تناولها بكثرة، لأنها تسهم في الوقاية من فيروس كورونا ونستعرضها فيما يلي:

البرتقال

كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

اللبن

اللبن مصدر للبروتين وأيضا الزنك، تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك.

الماء

الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب ۸ أكواب من المياه يوميًا.

البرتقال بالجزر

تناول مشروب البرتقال بالجزر، لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما أن البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

العسل الأبيض

العسل الأبيض معزز للمناعة، ملعقة منه على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

المانجو

من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، كما أن له فوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة، فهي ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم. كما أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية، التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

الطماطم والجزر

من الخضروات الغنية بفيتامين (أ) المقوي للمناعة، سواء تناولهم كثمار أو كعصير.

الفراولة والجوافة والليمون

من الفواكه الغنية بفيتامين (ج) المقوي للمناعة.