كتب: هن - 12:24 ص | الجمعة 24 يوليو 2020

الأرز بالمكسرات من الأطعمة اللذيذة التي يتم تناولها يوميا وهو أساسي في المناسبات، يقدم لك موقع "هن"، الطريقة الأصلية لعمل الأرز بالمكسرات. المقادير أرز. سكر. زبد. قرفة. مكسرات بندق. فستق. عين جمل. Advertisements زبيب. صنوبر. طريقة عمل أرز بالمكسرات توضع 6 ملاعق سكر بني في وعاء، مع مكعب زبدة ويقلب حيدا. تحمص المكسرات (بندق - فستق - صنوبر - عين جمل) في ملعقة من الزيت ويقلب جيدا. يضاف الماء المغلي على السكر بالتدريج. يتبل بالملح والقرفة ثم يوضع مقدار الماء العادي (لكل كوب أرز كوب من الماء). يضاف الأرز ويسوى بنفس الطريقة التي يسوى بها الأرز العادي. تضاف ملعقة من الزيت إلى الأرز ويغطى ويترك على النار حتى ينضج. يقدم ساخنا مع المكسرات.

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