كرات الشيكولاتة المقلية من الأطعمة سريعة التحضير، التي تتمتع بمذاق مميز، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تنفيذها في المنزل، لتقديمها كحلوى لأسرهن. ويقدم "هن"، طريقة سهلة واقتصادية لعمل كرات الشيكولاتة المقلية في المنزل: مقادير كرات الشيكولاتة المقلية - كوب لبن دافيء - ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. - ملعقة صغيرة من السكر. - رشة ملح. - كوبان من الدقيق. - شيكولاتة - زيت Advertisements - سكر بودرة. طريقة عمل كرات الشيكولاتة المقلية - خلط الخميرة في اللبن، وتركها لدقائق. - وضع الدقيق بالتدريج على اللبن، مع الاستمرار في العجن. - ترك العجين لمدة 10 دقائق، ثم تقطيعه إلى كرات صغيرة الحجم. - حشو الكرات بقطع من الشيكولاتة. - وضع طاسة مليئة بالزيت الغزير حتى يقدح، ثم تهدئة النار، ووضع الكرات. - تزين الكرات بالسكر البودرة، وتقديمها للضيوف.

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