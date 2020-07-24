الامارات | اين تذهب.. مطعم «شنغهاي مي» يشرع أبوابه على حقبة الثلاثينات

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. مطعم «شنغهاي مي» يشرع أبوابه على حقبة الثلاثينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 يوليو 2020

يستقبل مطعم «شنغهاي مي» Shanghai Me، في مركز دبي المالي العالمي، الضيوف يومياً على الغداء والعشاء، وينقلهم بأجوائه المستوحاة من الآرت ديكو إلى حقبة الثلاثينات، التي تُعتبر الحقبة الذهبية في شنغهاي، والتي تنبض بالفخامة والثقافة، وتُقدّم ما لذّ وطاب من المأكولات.

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وتستمدّ الأطباق التي يقدّمها المطعم الإلهام من تقاليد الطعام السائدة في شرقي آسيا، فتوفّق بين الدقّة في النكهة والتركيبة، وهي دقّة تَبلوَرت على مرّ مئات السنوات. وتخليداً لتراث المنطقة الغني، يُقدّم «شنغهاي مي» وصفات تناقلتها الأجيال، مع لمسة معاصرة. حيث يتسنّى لروّاد المطعم تذوّق تشكيلة من الأطباق الشهيّة تشمل البطّ المشوي على طريقة مقاطعة كانتون الصينية، والجمبري المحضّر على طريقة سيشوان، إلى جانب فطائر الديم سوم، وخبز الباو، والسوشي والساشيمي. وانطلاقاً من موقع المطعم المرموق في مركز دبي المالي العالمي، أعدّ المطعم أيضاً قائمة غداء مميّزة، مثالية لتناول وجبة في منتصف النهار، وإبهار العملاء والزملاء، على حدّ سواء.

ويحمل المطعم توقيع المصمّم المعماري الشهير ميشال بونان، ويتباهى بفخامة تاريخ شنغهاي العريق. ويستمدّ الإلهام من التقاليد الآسيوية والصينية مع تفاصيل جميلة مستوحاة من أسلوب الآرت-ديكو. ويزخر المطعم الفاخر بأروع التحف الفنية، ويتّصل بتراس تملؤه أشجار الخيزران ونبتة البوغنفيليّة، حيث يحلو التنعّم بالطقس الجميل.

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