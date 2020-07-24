الامارات | اين تذهب.. «باي تاي»: عرض غداء جديد يحتفي بالنكهات التايلاندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «باي تاي»: عرض غداء جديد يحتفي بالنكهات التايلاندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 يوليو 2020

كشف مطعم «باي تاي»، وجهة الذواقة التايلاندية الأصيلة في دبي، عن إطلاق عرض غداء جديد من ثلاثة أطباق، ليتيح لسكّان الإمارات تجربة طعام تايلاندية لا مثيل لها من موقعه الساحر في فندق جميرا القصر، والمطل على القنوات المائية المميّزة لمدينة جميرا.

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ويقدّم المطعم قائمة كين سامراب الجديدة، التي تعني بالتايلاندية «تناوُل أشهى الأطايب»، كل أربعاء وخميس من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً، وكل جمعة وسبت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً مقابل 150 درهماً للشخص الواحد، متضمنةً الشاي والقهوة.

وتضم قائمة المطعم أشهى الأطباق التايلاندية الكلاسيكية المعاد ابتكارها بلمسة «باي تاي» الخاصة، بما في ذلك طبق ساتيه جاي (ساتيه الدجاج المتبل والمشوي مع صلصة الكركم والفول السوداني)؛ وسوم تام جيه (سلطة البابايا الخضراء مع مكسرات الكاجو وصلصة التمر الهندي)؛ وجينج كيو وان باك (كاري الدجاج الأخضر مع الباذنجان التايلاندي والحبق التايلاندي)؛ وكانا نويا نام مان هوي (لحم البقر المُشوَّح بالمقلاة مع البروكلي التايلاندي والفطر وصلصة المحار)؛ بالإضافة إلى طبق بلا نونج ما ناو (فيليه السمك المدخّن مع الثوم والفلفل الحار والكرفس).

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