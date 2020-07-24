الامارات | «اين تذهب.. هاكاسان أبوظبي» يُعيد افتتاح أبوابه

شكرا لقرائتكم خبر عن «اين تذهب.. هاكاسان أبوظبي» يُعيد افتتاح أبوابه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 يوليو 2020

أعلن مطعم «هاكاسان أبوظبي»، أشهر المطاعم الكانتونية في العاصمة الإماراتية، عن إعادة افتتاح أبوابه رسمياً بدءاً من 10 يوليو 2020، وقد كشفت الوجهة الآسيوية عن استعدادها لتلقي طلبات الحجز على وجبات العشاء من الساعة 6 مساءً حتى 11.30 ليلاً، من الأربعاء حتى السبت، وذلك في إطار القوانين والموافقات الحكومية التي تتبعها.

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ويوصي المطعم بالحجز المسبق لضمان الحصول على طاولة، كما أنه يلتزم بتطبيق سياسة تحديد مدة الحجز لثلاث ساعات، ما يتيح أمام أكبر عددٍ من الزوّار الاستمتاع بزيارة الوجهة وسط أجواء آمنة وخلال وقت كافٍ.

ويجسد مطعم «هاكاسان» رؤيةً حديثةً للمطبخ الكانتوني الأصيل بوحي من ثقافة الصين العصرية والعريقة، حيث تضم قائمة الطعام تشكيلة من الخيارات المفضلة وأصناف «هاكاسان» الحائزة جوائز، مثل أطباق ديم سوم الفاخرة والبط البكيني الذي يحمل بصمة المطعم، فضلاً عن أضلاع العجل المقلية مع الفلفل الأسود. كما تتوافر قائمة «تيست أوف هاكاسان» وعروض المطعم الاستثنائية من الساعة 6 مساءً حتى 11.30 ليلاً، من الأربعاء حتى السبت بالتزامن مع مواعيد افتتاح الوجهة المميزة.

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