الامارات | «الثقافة العراقية»: نتابع باهتمام قضية صديقة العراق المختطفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة العراقية»: نتابع باهتمام قضية صديقة العراق المختطفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، أمس، إلى إطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة في العراق هيلا ميفيس.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم: «تتابع وزارة الثقافة والسياحة والآثار باهتمام بالغ قضية اختطاف صديقة العراق والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميفيس، التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد».

وأضافت أنها «تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بالأمر، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عُرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية والفنية إلى عافيتها».

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وذكرت أنها «ترى أنَّ مثل هذه الحوادث تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خصوصاً أن هيلا ميفيس كانت جسراً بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم».

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