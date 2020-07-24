الامارات | كتب «الأرشيف الوطني» تتصدّر مبيعات «أمازون» الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن كتب «الأرشيف الوطني» تتصدّر مبيعات «أمازون» الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّرت الكتب الصادرة عن «الأرشيف الوطني» مبيعات موقع «أمازون» في الشرق الأوسط، ولاقت إقبالاً من الباحثين والمهتمين، لما تقدمه من معلومات دقيقة مؤيدة بالوثائق التاريخية عن تاريخ دولة الإمارات وتراثها، وسير قادتها العظام.

وجاء كتاب «قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966»، الصادر عن «الأرشيف الوطني»، في قائمة أكثر الكتب مبيعاً، بسبب الإقبال على شرائه عبر المنصّة الإلكترونية للاطلاع على تاريخ وتراث دولة الإمارات.

فيما جاءت الإصدارات الأخرى ضمن أفضل 50 كتاباً من حيث الإقبال، نظراً لما تقدمه من التوثيق الدقيق للإرث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات، وقيام اتحادها مدعمة بالصور والخرائط والإحصاءات.

وبالنظر إلى أهمية إصدارات «الأرشيف الوطني» بمضامينها الوطنية، التي تجذب اهتمام الكتّاب والباحثين والأكاديميين المهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وتجربتها الوحدوية الناجحة والرائدة عربياً وعالمياً، فإن هذه الكتب تلاقي رواجاً وإقبالاً لافتين على أشهر المواقع الإلكترونية، إلى جانب الموقع العالمي «أمازون»، مثل: موقع «نيل وفرات.كوم»، وموقع «نون.كوم»، وغيرهما.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة التي يتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس «كوفيد19»، قد شهدت ازدياد مبيعات الكتب إلكترونياً بشكل ملحوظ من خلال المنصّات الإلكترونية.

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وانطلاقاً من حرص «الأرشيف الوطني» على إيصال إصداراته التي تُعنى بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج إلى الباحثين وعموم المستفيدين دون عناء، فإنه وفّر هذه الإصدارات في العديد من منافذ بيع الكتب في دولة الإمارات، وهو يغتنم في سبيل ذلك وسائل التسويق بأنواعها التقنية والتقليدية.

وقبل وصول إصدارات «الأرشيف الوطني» إلى مواقع البيع الإلكترونية، فإنها انتشرت على رفوف كبريات المكتبات وأهمها داخل الدولة، ومن وأهم العناوين الصادرة عن «الأرشيف الوطني»، التي تطل من واجهات المكتبات ولاقت إقبالاً من القرّاء والمثقفين: «زايد رجل بنى أمة»، «خليفة رحلة إلى المستقبل»، «زايد والتراث»، «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، وكتاب «أم كلثوم في أبوظبي». كما يتيح «الأرشيف الوطني» في تطبيقه الرئيس فرصة شراء عدد من إصداراته بشكلها الإلكتروني.

وأطلق «الأرشيف الوطني» عدداً من إصداراته، في مقدمتها «يوميات الشيوخ» إلكترونياً على تطبيقي: «إندرويد» و«أبل ستور»، و«يوميات الشيوخ»، هي: «يوميات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، و«يوميات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، و«يوميات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، و«يوميات سموّ الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم»، وهو الآن بصدد إطلاق الطبعة الثانية من «يوميات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، وبذلك يتيح «الأرشيف الوطني» فرصة تصفح عدد كبير من إصداراته إلكترونياً على الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية.

- كتاب «قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966» في قائمة أكثر الكتب مبيعاً.

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