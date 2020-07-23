استبدلت التورتة بـ"البرجر" وصورها "أنتيكا".. من جهاد البنا وتفاصيل حفل زفافها؟

لايف ستايل

خطفت "الفاشون بلوجر" الشهيرة جهاد البنا، الأنظار اليوم، بعدما أطلت بالأبيض في حفل زفاف غير تقليدي، نظمته على أحد شواطئ البحار، فضلًا عن استبدالها لتورته الزفاف، بوجبة البرجر والبطاطس الشهية.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفتيات، صور العروس، مشيدين بصورها وإطلالتها، بل وحفل الزفاف.

إطلالة العروس

إطلالتان مختلفتان من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، لفتت بهما الفاشون بلوجر جهاد البنا الأنظار، في حفل زفافها المنعقد منذ قليل، على البحر في إحدى المدن الساحلية.

حيث جاء فستان الزفاف الأول، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه مزين بنقوش رقيقة تكسوه بأكمله، مع "كاب" طويل على الذراعين، وحزام متوسط الحجم فاتح اللون أسفل الصدر.

واختارت الفاشون بلوجر فستان أبيض "منقوش"، مزين بفصوص صغيرة ولامعة، مزود بحزام رفيع وذيل طويل يتجاوز المتر ونصف.

تفاصيل حفل الزفاف

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اختارت البلوجر مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، للظهور بفستانين من توقيعه.

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في حين ظهرت بمكياج مميز، بدرجات النيود والكشمير، مع إدخال الكنتور، بتوقيع خبيرة التجميل الشهيرة ريم عصام.

بينما فرحتها بعدسات المصور الشهير حسام أنتيكا، الذي شارك العديد من الصور ومقاطع الفيديومن الحفل.

وابتعدت الفاشون بلوجر، عن القاعات التقليدية واختارت إحدى شواطئ البحار للاحتفال، مع الاهتمام بأن تكون الكوشة من الورد البلدي الطبيعي الأبيض.

من هي جهاد البنا؟

تجرجت في كلية التربية الموسيقية.

عملت بجميع أنواع الفنون السمعية، واحترفت العزف على الكمان والبيانو.

قضت في ألمانيا أول 9 أعوام من عمرها، قبل الاستقرار في مصر.

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