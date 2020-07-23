بـ"الكمامة".. أول ظهور لزوجة محمد صلاح بعد الولادة

علاقات و مجتمع

لم تتركه خلال توثيق نجاحه، دومًا موجودة بالصورة، وخلف الكواليس، دائمة الحضور في المدرجات، تشاهده بعيون الجماهير، تظهر بصحبة ابنتهما "مكة"، وكأنها هي جمهوره الوحيد، حتى أن عدسات الكاميرات، لم تتركهما طيلة تواجدهما معا.

وعلى الرغم من أزمة كورونا التي تجتاح العالم، ظهرت "ماجي"، زوجة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من جديد، بصحبة ابنتيهما مكة وكيان، في مدرجات ملعب أنفيلد أمس الأربعاء.

وذلك بعدما منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الإذن لعائلات اللاعبين، بحضور مباراة التتويج أمام تشلسي، ومراسم التتويج.

وبحسب اللقطات التي رصدت زوجة اللاعب، ظهرت زوجة "الفرعون" المصري، داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة، كما حضرت مرام شقيقتها، ونجلة صلاح الصغرى "كيان"، في لقطة سريعة، حيث لم يتسنى لهما المشاركة في الاحتفالات داخل الملعب، وفقا للبروتوكول الصحي وقواعد التباعد الإجتماعي.

ويعد هذا، الظهور الأول لـ"ماجي" بعد إنجابها طفلتها الرضيعة "كيان".

لم تكن تلك المرة الأولى، التي تشارك فيها "ماجي" اللاعب بالمدرجات، فلها تاريخ من الدعم والمساندة، يرصدها "هن" في التقرير التالي:

الاحتفال بدوري أبطال أوروبا

ظهر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع زوجته وشريكة حياته "ماجي"، رفقة ابنتهما "مكة"، وذلك عقب نزولهما أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، للاحتفال معه بعد تتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وإحرازه هدفًا.

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جائزة الحذاء الذهبي الثانية

"ببنطال أسود، وسترة بيضاء منقوشة، أظهرا قوامها الممشوق، مع حجاب باللون الموف (مودرن)، ومكياج هادئ"، خطفت ماجي محمد صادق، الأنظار حولها، فور ظهورها بملعب "أنفيلد" لدعمه ومشاركته، لحظة الاحتفال بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي"، كأفضل هداف لموسم 2018 - 2019 في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ريمونتادا ليفربول

كان محمد صلاح، ظهر رفقة زوجته في مدرجات ملعب آنفيلد، خلال مباراة ليفربول وبرشلونة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بريمونتادا تاريخية لفريقه، حيث سجل ليفربول 4 أهداف نظيفة.

ظهورها بالمدرجات للمرة الأولى

كان الظهور الأول، لها معه في مدرجات ملعب "آنفليد"، في مباراة غاب عنها صلاح للإصابة، وشاركته زوجته الجلوس في المدرجات، لمشاهدة مواجهة فريقي ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكتب صلاح، وقتها، موجها رسالته لزوجته، "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، وذلك بعد أن أثارت ضجة كبيرة حينها، لنظرها في هاتف زوجها، وهو ما علق عليه الجمهور، "زوجة مصرية أصيلة".

جائزة الحذاء الذهبي الأولى

بفستان فضفاض فاتح اللون، وحجاب روز، ظهرت "أم مكة"، داعمةً زوجها، عند تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، كهداف الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، في موسم 2017 - 2018، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا، وفي هذه المرة، أثارت ماجي الـ"سوشيال ميديا"، بلباسها المحتشم الذي قيل عنه "أفضل مثال للحجاب السليم".