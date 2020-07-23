"تعالج الجفاف والتقصف والخشونة".. وصفة سهلة لعلاج مشكلات الشعر بمواد طبيعية

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مشكلات عديدة تواجهها الفتيات مع الشعر، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، على رأسها الجفاف والتقصف والخشونة وعدم اللمعان، وسط تساؤلات عن وصفات فعالة، يمكن إعدادها في المنزل، لعلاج الشعر.

وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة سهلة واقتصادية لعلاج الشعر في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة أسبوعيا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال.

مكونات وصفة علاج الشعر

الأفوكادو

زيت الزيتون

العسل الأبيض

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طريقة تحضير وصفة علاج الشعر

- فرم الأفوكادو جيدا في الخلاط.

- خلط الأفوكادو المفروم، مع بقية المكونات، للحصول على قوام كريمي.

- وضع الخليط على الشعر لـ10 دقائق.

- غسل الشعر بالماء الفاتر، للاستمتاع بنعومته وانسيابيته.