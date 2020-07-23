بفستانين و"ساندوتشات همبورجر".. البلوجر جهاد البنا تحتفل بزفافها على البحر (فيديو وصور)

لايف ستايل

إطلالتان مختلفتان من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، لفتت بهما الفاشون بلوجر جهاد البنا الأنظار، في حفل زفافها المنعقد منذ قليل، على البحر في إحدى المدن الساحلية، موثقةً فرحتها بعدسات المصور حسام أنتيكا، الذي شارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي موقع إنستجرام.

فستان الزفاف الأول، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه مزين بنقوش رقيقة تكسوه بأكمله، مع "كاب" طويل على الذراعين، وحزام متوسط الحجم فاتح اللون أسفل الصدر.

واختارت الفاشون بلوجر فستان أبيض "منقوش"، مزين بفصوص صغيرة ولامعة، مزود بحزام رفيع وذيل طويل يتجاوز المتر ونصف.

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حفل الزفاف المنعقد على شاطيء البحر، تميز بالاختلاف، حيث استبدل العروسين "تورتة الفرح" بساندوتشات "همبورجر" وبطاطس مقلية من إحدى مطاعم الوجبات الجاهزة الشهيرة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع "فوتوسيشن" الزفاف، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "منتهى الشياكة يا جهاد"، و"الفستانين محتشمين وأحلى من بعض"، و"أحلى حاجة إنك مقلعتيش الحجاب".