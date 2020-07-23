5 أطعمة مفيدة لرفع سكر الدم سريعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
انخفاض سكر الدم من أخطر المشكلات التي قد يتعرض لها البعض، خاصة أن انخفاضه المفاجئ يؤثر على تغذية المخ، ويهدد بفقدان الوعي وربما الدخول في غيبوبة، يحدث انخفاضه نتيجة نقص الجلوكوز والذي يعد مصدر الطاقة في الجسم.
وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساهم في رفعه.
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