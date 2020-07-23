5 فوائد مذهلة لـ"التين الشوكي".. واحذر: ينقل "كورونا" في حالة واحدة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد التين الشوكي من أشهر فواكه فصل الصيف التي يفضلها الكثيرون، ولكن في ظل تفشي فيروس كورونا، هل يمكن أن ينقل فيروس كورونا "كوفيد 19"؟

يقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن التين الشوكي مثل باقي الأطعمة لا ينقل الوباء، وخاصة أنه محميا بقشرة خارجية غير قابلة للتناول.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه التين الشوكي قد ينقل كورونا في حالة واحدة فقط، إذا كان البائع مصابا وحاملا للفيروس، وبالتالي يتسبب في نقل العدوى للمشتري عن طريق التلامس أو الأدوات المستخدمة للتقشير.

وشدد استشاري التغذية، على التأكد من عدم ملامسة البائع للثمرة الداخلية التي نتناولها، مع الحرص على ارتداء الجوانتي والكمامة ونظافة الأدوات أثناء تقشيره، أو شرائه دون تقشير على أن يتم تقشيره في المنزل مع الأخذ في الاحتياطات، حيث إنه مليئ بالشوك.

وأبرز "حماد" مجموعة من فوائده المذهلة، وهي كالتالي:

Advertisements

- يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي للإنسان والقدرة على مقاومة الأمراض السرطانية.

- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ"، خاصة ذات اللون البرتقالي، ما يساعد على حماية البشرة والحفاظ على سلامة الجلد والعين والرؤية.

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الجيدة.

- يمد الجسم بنسبة جيدة من الزنك والحديد.

- يعتبر غني على نسبة جيدة من فيتامين سي.

ونصح "حماد"، من خطورة الإفراط في تناوله، لأن ذلك يؤدي إلى حصول جسم الإنسان على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية أكثر من الموصي بها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا من الأفضل تناول 4-5 ثمرات يوميا كحد أقصى.