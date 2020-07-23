علماء يكتشفون أجسامًا مضادة لنوع جديد من "كورونا" لدى الكلاب والقطط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجد علماء إيطاليون أجسامًا مضادة لنوع جديد من فيروس كورونا لدى بعض القطط والكلاب بعد تحليل عينات مأخوذة من 1400 حيوان، وفقا لدراسة حديثة، حسب ما جاء في "العربية".

نشرت الدراسة على موقع bioRxiv المتخصص، وفحص العلماء عينات من 915 كلبًا، و505 قطط، تم جمعها في مارس إلى مايو الماضي في مناطق مختلفة من إيطاليا، وبشكل رئيسي في منطقة لومباردي.

وأشارت الدراسة إلى أن نتائج اختبارات فيروس كورونا في جميع الحيوانات الـ1420 كانت سلبية، إلا أنه تم العثور على أجسام مضادة في 13 كلبا (3.35% من العينات)، و6 قطط (3.95% من العينات).

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وكانت النسبة الأكبر من الأجسام المضادة لدى 12.8%، و4.5% من الحيوانات التي عانى أصحابها من مرض "كوفيد-19" على التوالي.

واستنتجت الدراسة أن "المعدلات الإيجابية للمصل في الحيوانات مماثلة لتلك الموجودة في البشر، ممن خضعت عيناتهم لدراسة في نفس الفترة الزمنية في أوروبا. وهو ما يعني أن العدوى في الحيوانات الأليفة ليست أمرًا غريبًا".

في الوقت نفسه، لوحظ أنه في الوقت الحالي "لا يوجد دليل مقنع على أن الحيوانات الأليفة المصابة تلعب دورًا مهمًا في انتقال فيروس كورونا إلى البشر"، كذلك يلاحظ وجود صلة واضحة بين العدوى وأصحاب الحيوانات الأليفة فقط بين الكلاب، ووفقا للعلماء، فإن هذا يخالف الدراسات التجريبية السابقة، التي تفيد بأن الكلاب أقل عرضة للإصابة.

ووفقا لاستنتاجات العلماء، فإن غياب الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا بين الحيوانات يشير إلى أن الكلاب والقطط يمكن أن تكون حاملا للفيروس لفترة قصيرة نسبيا.