عبايات سوداء ناعمة من إنستغرام سلمى الدهماني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 10:45 مساءً - تنشر المصوِّرة الإمارتية سلمى الدهماني الكثيرَ من الخيارات بالأزياء العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما القفاطين والعبايات، ومن وحي صورها؛ جمعنا لكُنَّ عدة عبايات سوداء محتشمة مصممة بموديلات ناعمة وبسيطة.



عبايات متشابهة للأخوات

عبايات متشابهة للأخوات



تفضّل الفتيات الأخوات الظهور بعبايات متشابهة في إطلالاتهن اليومية، وعن سلمى الدهماني؛ فأطلت هي وشقيقتها بعبايات سوداء مصممة بالزهور الذهبية الناعمة المصممة بموديل مختلف بذات النقوش، وفي إطلالة أخرى تألقت الأولى بعباية بنية ناعمة مع فستان مزين بزهور باللون البيج وأكمام منفوخة، وظهرت شقيقتها بعباية رمادية واسعة مع فستان بتصميم ناعم وخفيف؛ ليناسب الأجواء الحارة.

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عبايات مطرزة من سلمى الدهماني



عبايات مطرزة من سلمى الدهماني



للفتيات مُحِبَّات العبايات الناعمة بالتطريزات البسيطة، جمعنا لكنّ عدة خيارات من وحي سلمى الدهماني، حيث أطلّت بعباية سوداء مطرزة بالفصوص اللامعة في الأطراف، وظهرت بعباية مزينة بالنقوش الذهبية اللامعة في الأكمام والجزء الأسفل؛ لخيار مناسب للحفلات والإطلالات المتنوعة، وارتدت عباية من قماش الحرير المطرز بالفصوص في الجزء السفلي؛ لمظهر عصري، واختارت عباية تكسوها الفصوص في الجانبين بطريقة شبابية، ونسقت عباية ذات طبقتين، وصُمِّمَت الطبقة العلوية بالرسوم البيضاء، وأكملت خيارها بحقيبة وحذاء باللون الأسود، وتألقت بعباية سوداء مطرزة برسمة ناعمة بالفصوص البيضاء والسوداء والصفراء، وتجمّلت بعباية مصممة بفصوص سوداء وزهور من قماش الساتان؛ لمظهر أنثوي، وتزينت بعباية واسعة بأكمام فضفاضة ومطرزة من المنتصف بالزهور الزهرية، وبعباية أخرى منقوشة بالأبيض والزهري بطريقة أنثوية بأسلوب شبابي.

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نصائح لاختيار العباية المناسبة لكِ

نصائح لاختيار العباية المناسبة لكِ



من المفترض أن يعتمد اختيارك للعباية على عدة معايير، أولها اختيار القماش الذي يتناسب مع قوامك ويوفر لكِ الراحة، فقبل شراء العباية تأكدي من أنها تبدو خفيفة وسهلة الحركة عندما تتجولين بها، فلا يجب أن تشعري بعدم الراحة أو الضغط أو الوزن الزائد، إلا إذا كنتِ قاصدة شراءَ عباية فاخرة للمناسبات تُصَمَّمُ بالزخارف والأحجار، وننصحكِ بخيارات العبايات الخفيفة من الشيفون، فهي الأكثر انتشارًا، وضعي في اعتبارك أنكِ قد ترتدين ملابس أكثر سمكًا تحت العباية، فيمكن أن يكون الخيار الأفضل لفصل الخريف والشتاء هو العباية التي يتمُّ إغلاقها بواسطة الأزرار، أو من خلال حزام.