المصمّم حازم حداد: يتوجّه معظم الرجال اليوم نحو الصنادل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 10:45 مساءً - يجول في رأسه العديد من الأفكار والتصاميم، يدرس خطواته بكل ثقة وتأنّي، يبدع في عمله الذي كرّس له وقته وجهده ، يطمح الى تحقيق مشاريعه المستقبلية .

المصمم اللبناني حازم حداد يعتبر أن الصندال بات قطعة أساسية لكل رجل يواكب الموضة ، فكيف إذا كان قطعة كلاسيكة، ناعمة وخالدة!

أسّس هذه العلامة التجارية عندما لاحظ فراغاً هائلاَ في الأسواق في هذا المجال. وهو هاوٍ للصنادل والأحذية العصرية وخبير في التواصل وشغوف بالتصميم. وبعد أن أمضى عاماً في البحث وتطويرها تطلق مجموعة HH مجموعتها الثانية التي تأتي بتصاميم وألوان متعدّدة من وحي زرقة المحيط وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي الفاخر والمحبوكة بعناية. أما الألوان فتتراوح بين الرمادي، الأزرق الفاتح و الداكن و الأسود، بينما تتوفر الصنادل المصنوعة من جلد التمساح باللونين الأزرق والأسود.



شغف كبير للتصميم

صنادل رجالية لصيف 2020



* بداية كيف تعرّف عن نفسك؟

- أنا من خلفية Marketing و Advertising وعملت مع عدة علامات تجارية معروفة إن كان على الصعيد المحلي والعربي والعالمي وتعلّمت منهم العديد من القصص والأمور حتى أطلق علامتي التجارية الخاصة بي. وطوال عمري أملك شغفاً كبيراً تجاه التصميم والفاشن ولكل شيء جمالي.

لقد كنت دائماً من عشاق الصنادل المفتوحة وأحذية الرجال الخفيفة التي لا أستطيع العيش من دونها.



* لماذا اخترت تصميم الأحذية المستدامة دون غيرها من الملابس أو الاكسسوارات على سبيل المثال؟

- إخترت تصميم الأحذية المستدامة لأنني أحب الأحذية كثيراً وبشكل خاص الصنادل، وكنت عندما أريد شراء أي حذاء أجد رخيص من علامة تجارية عادية جداً أو حذاء غالي الثمن من علامة تجارية فخمة جداً، فقلت لماذا لا أجد حذاءً بنوعية ممتازة وبتصميم مميز وبسعر مقبول ، من هنا انطلقت فكرة تصميمي لهذا النوع من الأحذية خاصة وأنه مفقود في الأسواق.



* ماذا تقول عن تنسيق النعال، وما هو الجديد الذي ابتكرته في هذا المجال؟

- الجديد الذي ابتكرته في هذا المجال هو النوعية الممتازة بسعر مقبول، بالإضافة الى كل ما هو Limited Edition أي أن كل مجموعة عندما ينتهي موسمها لا أصمّم موديلاتها مرة أخرى. أما الأمر الثاني فهو أنني أفضل أن يكون الحذاء الذي ينتعله الرجل ناعماً خاصة وأن قدميه ضخمة بالأساس عكس قدمين السيدة، لهذا السبب نجد أن المجموعة الثانية التي أطلقتها والمتوفّرة حالياً في الأسواق تتمتّع بكعب رفيع وناعم ويعطي جمالاً راقياً لقدمي الرجل.



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أستند الى إلهامي

صندل رجالي بتصميم مميز من الجلد



* على ماذا تستند في تصاميمك للأحذية. وما هو جديدك في هذا المجال؟

- أستند الى إلهامي في التصاميم وماذا أريد أن أرتدي أنا شخصياً من حذاء في الموسم المقبل وأصمم الموديلات على هذا الأساس، لأن معظم تصاميم المصممين كانوا نتاجاً عما ينقص المصمم ولا يجده في الأسواق حسب اعتقادي.

أما الجديد الذي أضفته في هذا المجال فهو استخدامي لألوان الجلود الغريبة نوعاً ما مثل الرمادي الفاقع والأزرق الفاقع للرجل وهذين اللونين نادراً ما نراهما في أحذية الرجال.



* هل تصممّ غير الصنادل؟ ولماذا هذا النوع تحديداً؟

- لا أصمم سوى الصنادل لأنني أركز في تصاميم على هذا الأمر وحالياً بدأت العمل على مجموعة خريف وشتاء 2020 التي ستتميّز بالصنادل المغلقة نوعاً ما خاصة وان في دول الخليج بإمكان الرجل ارتداء الصندل على مدار العام ، ولا أخفي سراً إذا قلت بأن هذه المجموعة ستكون نوعاً من أنواع الجنون.



مع توجّه الرجل للصندال

صندل رجالي



* هل أنت مع توجّه الرجال الى موضة الصنادل ولماذا؟

- أكيد أنا مع توجّه الرجال الى موضة الصنادل ومع توجّههم في ارتداء ما يريدون من حذاء دون التفكير لأن الأمر يتعلّق بإحساسهم لأن الامور في الموضة تتعلق بكيفية التعبيرعن النفس من خلالها، وانا مع الصنادل للرجال لأنه من غير المقبول ارتداء الاحذاء المغلق على مدار العام صيفاً وشتاءً.



* ماذا تقول عن مجموعة Two التي أطلقتها مؤخراً؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟

- هذه المجموعة بعنوانTwo Collection هي كلاسيكية ، ناعمة وخالدة تناسب جميع الأوقات حتى لو بعد مرور 5 سنوات لأنها لا تلحق موسماً معيناً أو موضة معينة، بل على العكس هي عصرية .

أما عن مشاريعي المستقبلية فهي تصاميم مميزة لعلامتي التجارية the brand hh، فالأفكار عديدة ومنوّعة التي تجول في رأسي وبالطبع كلها رائعة ومميزة، ولكن اليوم التركيز على المجموعة الأخيرة.



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تصاميمي كلاسيكية

صندل رجالي كلاسيكي



* هل تصاميمك مخصّصة فقط للبحر أم أنها لكل الأوقات؟

- تصاميمي ليست للبحر أبداً بل تصاميمي هي كلاسيكة، راقية تتمتّع بجودة عالية وبنوعية جلد ممتازة وبتصميم جذاب.



* ما هي الملابس الرجالية برأيك التي تليق مع الصندل ولماذا؟

- أنا شخص يحب الموضة كثيراً وأفضل أن يكون أسلوبي مميزاً ومختلفاً عن الآخرين، وأحبّذ أن يقوم جميع الرجال بهذا الأمر لأنني أشجع على سبيل المثال ارتداء بدلة مرتبة كثيراً مع صندال أو شورت دنيم مع قميص لينن مع صندال أو ارتداء تصميم من تصاميمي مع تيشرت بيضاء اللون وشورت خلال النهار لتلبية دعوة الى الغذاء ، وبالإمكان ارتداء تصاميمي أيضاً خلال فترة المساء خلال دعوات العشاء.

هذه الصنادل يمكن ارتداءها في أي وقت من اليوم وفي أي مناسبة لأنها راقية جداً وتزيد من أناقة ورقي الرجل بشكل عام.

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* أين تتوفّر هذه التصاميم؟ وكيف بالإمكان شراؤها؟

- هذه التصاميم متوفّرة على الموقع الالكتروني hhthe brand.com وتصل الى كافة أنحاء العالم مع توصيل مجاني، بالإضافة الى توفّرها في Personage في الرياض وهو متجر يختص بالفاشن واللايف ستايل وستكون تصاميمي متوفّرة عما قريب أيضاً في سوق "هوم غرون ماركت" في جدة قريباً، كما ستعرض في متجر "الكونسبت" المرتقب بمول الإمارات في شهر أكتوبر المقبل.



الجلد الطبيعي والجودة الممتازة

صندل رجالي من الجلد الطبيعي



* لاحظنا أنها مصنوعة من الجلد. هل هو طبيعي؟ وما الهدف من وراء ذلك؟

- طبعاً كل الجلود المستخدمة في الصنادل هي طبيعية 100 % ومن أفضل أنواع الجلود المتوفّرة في الأسواق ، أما باقي التفاصيل فهي جميعها مبطّنة بجلد الضأن. ولراحة أفضل فإن الصندل مصنوع بالكامل من الجلد و يتميز بنعل مطاطي يتسم بالليونة وذلك لمنع التعرق و الانزلاق.

المجموعة تتوجه للرجال الذين يبحثون عن الفخامة، العصرية والجودة العالية. وهذه الصفات هي عنوان المجموعة التي تستغرق صناعة كل صندل فيها سبعة أيام. لا يمكن تصنيف هذه الصنادل على أنها من مجموعة ثياب البحر وذلك بسبب الحرفية العالية في صناعتها والتي تقدّم لرجال اليوم خياراً آخر للأحذية المفتوحة.

إخترت الجلد لأنه يضفي الفخامة ولا يفسد مع مرور الوقت، ومن مميزات الجلد انه كلما أصبح قديماً تحوّل الى قطعة جميلة ومميزة أكثر وأكثر، حتى لو تضمّن بعض الجروح والخطوط.



* ما هو إلهامك خلف المجموعة الأخيرة Collection Two؟

- إلهامي نتج عندما بدأت الغطس في البحر الأحمر (الجونا) الصيف الماضي فعشت في أعماق البحر التناغم، التوازن والهدوء بين جميع الكائنات الحية، ومن هنا بدأت أفكار المجموعة تتكوّن في رأسي ولذلك اخترت اللون الأزرق والرمادي والأسود لأنه كلما غطسنا أكثر في أعماق البحل كلما تبدأ الألوان بالاختفاء ونلاحظ فقط الألوان الاربعة: الرمادي، الرمادي الغامق، الأزرق والأسود.

إن هذه المجموعة عبارة عن صنادل عصرية، فخمة مصممة و مصنوعة يدوياً في لبنان. أسستها عام 2018 لتأمين صنادل عالية الجودة، عصرية و مريحة، مصنوعة من الجلد الطبيعي من قبل خبراء بصناعة الأحذية، أقوم بنفسي بتصميم الصندل الذي تستغرق صناعته سبعة أيام، وتخضع الصنادل لفحص دقيق لمراقبة الجودة قبل وصولها الى المستهلك، وأخيراً توفّر المجموعة الصنادل العصرية لتتماشى مع كل زمان.

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