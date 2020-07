كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 10:45 مساءً - مع التقدم في السن، والتحولات التي تطرأ على البشرة بما فيها التجاعيد والخطوط الدقيقة، تتغير طريقة وضع المكياج واختيار مستحضرات التجميل لتلائم متطلبات البشرة بعد سن الأربعين. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل نصائح المكياج للمرأة الأربعينية وفقاً للمحترفين، مما يساعدك في الحصول على مكياج أنيق يبرز جمالك من دون أن يسلط الضوء على علامات التقدم في السن.



الترطيب هو الأساس

الترطيب



يؤكد معظم محترفي المكياج على أن الخطوة الأساسية في تطبيق مكياج لا تشوبه شائبة تبدأ بروتين متين للعناية بالبشرة يرتكز على ترطيب البشرة، الذي يعد أفضل طريقة للحفاظ على بشرة ذات مظهر شاب وحيوي ومتوهج، لا سيما أنه مع التقدم في السن، تفقد البشرة الناضجة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. لذلك من المهم جداً ترطيب البشرة بالكريم المرطب المناسب، الذي يساعد منتجات المكياج بالاستمرار طويلاً من دون تسليط الضوء على الخطوط الدقيقة.

ابحثي عن مكونات تساعد في امتلاء البشرة

Glossier Futuredew



يوضي الخبراء المرأة الأربعينية، باستخدام برايمر وكريم أساس وكونسيلر بمكونات تجعل البشرة ممتلئة، مثل حمض الهيالورونيك والفيتامين سي، ومضادات الأكسدة. استخدمي مثلاً، Hourglass Veil Mineral Primer، وDanessa Myricks Prism FX Hydrating Lotion، وGlossier Futuredew



استخدام البودرة عند الحاجة فقط

البودرة



نظراً الى أن البودرة تستقر في الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فتجعلها أكثر وضوحاً، فإن لمسة خفيفة جداً من بودرة الوجه تكفي. طبقيها عند الحاجة فقط على جوانب الأنف وفي المنطقة T، حيث يميل الجلد الى أن يكون أكثر دهنيةً. اختاري مثلاً باودر الوجه من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Setting Powder.

اختاري التركيبات السائلة

التركيبات السائلة



احرصي دائماً على اختيار مستحضرات مكياج بتركيبات كريمية، أو سائلة، وهذا ينطبق أيضاً على البلاش والكونتورينغ وظلال العيون. نظراً الى أن البشرة الناضجة تفقد الرطوبة والمرونة، وبالتالي فإن استخدام المستحضرات بتركيبة البودرة تزيدها جفافاً وتسلط الضوء على التجاعيد والخطوط الدقيقة. استخدمي مثلاً، UOMA Beauty Double Take Contour Stick، وHAUS LABORATORIES by Lady Gaga: Metallic Liquid Eyeshadow، وFreck Beauty Cheek Slime Lip + Cheek Tint.



لا تتخلي عن البلاش

البلاش



مع التقدم في السن، تفقد البشرة توردها الطبيعي ورونقها، فتصبح باهتة ومملة، بالتالي يعد البلاش، أو أحمر الخدود، أفضل وأسرع طريقة لجعلها متوردة ومشرقة. لكن احرصي على اختيار اللون الذي يتناسب وبشرتك ويجعلها تبدو أكثر توهجاً وإشراقاً. وضعي في الاعتبار، أن أنواع البلاش ذات التركيبة الكريمية هي الاختيار الأفضل للبشرة الناضجة، فضلاً عن أن اللون الخوخي والوردي يعد خياراً آمناً للبشرة الفاتحة والمتوسطة، في حين أن اللون البرقوقي والتوتي ودرجات الأحمر هي الأفضل للبشرة المتوسطة الى الداكنة. ننصحك مثلاً بـNARS Liquid Blush، أو FENTY BEAUTY by Rihanna Cheeks Out Freestyle Cream Blush...



تجنبي الأيلاينر الأسود

الأيلاينر



احرصي على تجنب الكحل والأيلاينر الأسود، لأنه يمنحك نظرات قاسية، واستبدليه بالأيلاينر البني أو الأخضر العميق، أو الأزرق الفاتح... اختاري مثلاً Marc Jacobs Beauty Highliner Gel Eye Crayon Eyeliner in Midnight in Paris أو Maybelline Lasting Drama Matte Eyeliner in Jade Green...



لا تترددي في اعتماد ظلال عيون بألوان مشرقة

ظلال عيون بألوان مشرقة



لإضاءة وجهك وعينيك وتعزيز إشراقتهما، لا تترددي في اعتماد ظلال العيون الساطعة والمشرقة، مثل البرتقالي والخوخي والوردي الناعم، لكن احرصي على وضع القليل منها لتبدو ناعمة وليس مبالغاً فيها. والألوان نفسها استخدميها للشفاه. جربي مثلاً Laura Mercier Caviar Stick Eye Shadow، وKaja Beauty Bento Bouncy Shimmer Eyeshadow Trio.

