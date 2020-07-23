صبغات شعر للبشرة الحِنْطِيَّة ٢٠٢٠ من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 10:45 مساءً - تحتار الفتيات ذوات البشرة الحِنْطِيَّة باختيار ألوان صبغات الشعر المتناسبة مع لون بشرتهن، ولسعي الكثيرات لإبراز جمالهن عبر العناية بالشعر وجاذبيته، ولحرصنا على إبراز جمالكِ بشكل أكبر، اخترنا لكِ مجموعة صبغات تناسب لون بشرتك، ومتماشية مع أحدث خطوط الموضة من "إنستجرام" النجمات العربيات، فاستوحي منها ما يناسبكِ للمزيد من الجمال والجاذبية.



صبغات الشعر الأشقر من المشاهير

الشعر الأشقر



على الرغم من أن الكثيرات من النساء ذوات البشرة الحِنْطِيَّة يبتعدن عن صبغات الشعر الشقراء، فإن أشهر النجمات السمراوات يعتمدنَ تدرجات الشعر الأشقر كالذهبي والبيج والأشقر الفاتح أو الأشقر الرمادي، فتمنحهن هذه الألوانُ المزيدَ من الإشراق اللافت، ومن أبرز النجمات اعتمادًا للشعر الأشقر الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله، والفاشونيستا فوز الفهد، ولكن عند اختيارك لصبغة الشعر الشقراء، عليك الابتعاد عن درجات الأشقر البرتقاليّة والأشقر الفاتح، حيث تُفقدك الإطلالة الطبيعيّة، ولتطبيق الصبغة الشقراء اصبغي شعرك بالبني الداكن أولًا عند اختيارك اللون الأشقر المائل إلى البيج، وتذكري أن أفضل طريقة للحصول على الأشقر الطبيعي هي صبغ الشعر بدرجتين أفتح من لونه الطبيعي، ومن ثمّ اعتماد الهايلايت الأشقر، كما يمكنكِ التنويع بين الخصلات المختلفة مع لمسة من درجات البلاتينيوم.

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صبغات البني الفاتح للشعر من المشاهير

البني الفاتح



صبغات الشعر ذات درجات البني المختلفة تمنح الفتيات صاحبات البشرة الحنطيّة لمسة متوهجة وجذابة، لذا تعتمد هذه الصبغة الفنانة نور الغندور، ويمكنك -عزيزتي- اختيارها مع خصلات الشعر الشقراء للمسة شبابية وعصرية، كما تفعل فوز الفهد، أو مع أطراف الشعر الذهبية، ويمكنك اعتماد درجتي الكراميل والبني الفاتح أو المحترق، أما إن كنتِ لا تحبذين التغيير وتفضلين المظهر التقليدي، فيمكنك اختيار البني الداكن، ولا تترددي في اعتماد اللون الذي يعجبك من درجات البني لأسلوب كلاسيكي حيوي.



صبغات جريئة وعصرية من مايا دياب

مايا دياب



إذا كنتِ تبحثين عن التجدّد ومواكبة أحدث ألوان صبغات الشعر، فيمكنكِ اعتماد صبغة الشعر الزهرية أو صبغة الأشقر الفاتح على غرار مايا دياب؛ وذلك لتنعمي بإطلالة جريئة ونابضة بالحياة، وتحرص مايا على إبقاء جذور الشعر باللون الأسود أو البني الغامق، لتزيد من جمال إطلالتها بالصبغات الجريئة، كما تفضِّل صبغة الشعر ذات اللون الأشقر الرمادي بحيث يتمُّ دمجُها مع خصلات الأشقر الغامق.

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