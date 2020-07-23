آخرهم شريف خير الله.. قصص صادمة للتحرش بالرجال

علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة فجرها الممثل شريف خير الله، بعدما أكد تعرضه للتحرش، من فتاة، وقرر فضح أمرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعبر الفنان عن استيائه من الفتاة، التي تحرشت به إلكترونيًا، إذ نشر صورتها، ووجه لها رسالة تهديد، مطالبًا إياها بعدم التحرش به، قائلًا: "الست دي بتتحرش بي"، حسب قوله.

وأضاف: "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".

ولم تمر ساعات، إلا وتراجع الفنان وحذف المنشور، مدونًا: "مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانة عليكم، وأنا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان".

وتابع مستنكرًا: "حاجة غريبة لو واحدة هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتوه".

"خير الله" لم يكن الأول الذي يتحدث عن التحرش، الأمر الذي يُقابله الكثير بالاستنكار والاستغراب كونه رجل، حيث إنه على غير المعتاد، فأغلب ضحايا التحرش من الجنس الناعم، هن المجني عليهن وليس الجُناة.

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"هن" طرح السؤال على رجال وقعوا ضحايا للتحرش، ليسردوا قصصهم.

"سعيد" لما حصلي تحرش ضحكت

قال "سعيد. س" 32 عاما، إنه بالفعل تعرض للتحرش قبل عدة سنوات داخل أحد شوارع وسط المدينة، وأن الأمر كان بالنسبة له مجرد "هزار" : "لقيت حد بيعمل كلاكس بالعربية َوسألني على عنوان، وبعد ما وصفته له، طلب مني أركب معاه عشان يقدر يوصل".

وتابع "سعيد": "ركبت فعلا ووقتها اتغزل في إني شخص مُشعر وجسمي رياضي، ففهمت طريقته"، مختتما: "طلبت يركن ونزلت وأنا بضحك الموضوع بالنسبة لي نكتة بايخة".

" حمدي".. شتمته في الشارع

موقف تعرض له شاب يدعى" حمدي. م" 40 عاما، منذ عامين خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، آثار زعره وغضبه: " كنت فاكر الكلام ده في الأفلام بس، لحد ما حد عرض عليا الموضوع بشكل صريح ومباشر"

وتابع" حمدي":" كنت في كافيه لكن نظرات الشخص الأجنبي ده كانت واضحة وسألني انا عربي ولا لا، قلت له إني مصري واتعرفنا، وخرجنا من المكان، لكن تفاجئت أنه طلب مني اني أكون رفيقه بشكل صريح، وقتها شتمته في الشارع، ومفرقليش اللي ممكن يعمله".

" أحمد" يتعرض لتحرش إلكتروني

واقعة أخرى يسردها " أحمد. م" 36 عاما، لتعرضه لعدة تعليقات بذيئة عبر الإنترنت.

وقال: "بطبعي بنزل صور كتير في الجيم أو البحر، ودايما بلاقي كومنتات فيها غزل بجسمي".

وتابع: "في مرة شفت الرسايل على الانستجرام، لاقيت كتير منها تحرش، وطلبات إننا نكون أصدقاء، ودي أغرب حاجة ممكن أتعرض لها".