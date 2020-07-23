"بينور في الضلمة".. جوهرة في جلسة تصوير جديدة 

لايف ستايل

شاركت الراقصة جوهرة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بجلسة تصوير جديدة. وظهرت الراقصة، بفستان نيون باللون الفسفوري، قصير وبأكمام طويلة، حيث جاء شفاف من الشيفون الثقيل. واعتمدت جوهرة على الشعر الطويل، ذو الأطراف الويفي مع المكياج الصارخ، والأقراط الطويلة باللون الفوشيا. Advertisements وأشارت "جوهرة"، إلى أن الفستان من تصميمها الخاص. وكانت جوهرة، أعلنت خلال فترة الحظر، عزمها على تقديم وصلات رقص "أون لاين" لمتابعيها. الجدير بالذكر، أن جوهرة تنتظر عمل يجمعها بالمطر الشعبي حسن شاكوش.

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