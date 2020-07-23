القصة الكاملة لتحرش سيدة بشريف خير الله: "صعبانة عليكم"

علاقات و مجتمع

ربما يعيش المجتمع حاليا، حالة من الانتفاضة ضد وقائع التحرش، بين نشر القصص، ودعم الضحايا، وتفجير مفاجآت حول وقائع التحرش، التي تعرضوا لها.

ولم يقتصر الأمر على الأشخاص العادية فقط، بل أمتد للمشاهير، النساء منهم والرجال أيضًا.

وكان أخرهم الفنان شريف خير الله، الذي فجر مؤخرًا مفاجأة بشأن تعرضه للتحرش على يد فتاة، إلا أن الفنان لم يمر ساعات على منشوره، ليتراجع ويحذفه، مستنكرًا الهجوم الذي تعرض له.

ونشر "خير الله"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانة عليكم، وأنا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان".

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وتابع مستنكرًا: "حاجة غريبة لو واحدة هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتوه".

وكان "خير الله"، أكد من قبل أن فتاة تحرش به، وقرر افتضاح أمرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعبر الفنان عن استيائه من الفتاة، التي تحرشت به إلكترونيًا، إذ نشر صورتها ووجه لها رسالة تهديد، مطالبًا إياها بعدم التحرش به، قائلًا: "الست دي بتتحرش بي"، حسب قوله.

وأضاف: "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان أبعدوا عني".

وظهر شريف في إحدى حلقات مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، كضيف شرف.