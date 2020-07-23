"فولة واتقسمت نصين".. حلا شيحة تشارك لقطات عفوية مع شقيقتها مايا (صور)

علاقات و مجتمع

لقطات عفوية، جمعت بين الفنانة حلا شيحة وشقيقتها مصممة الأزياء مايا، التي شاركتها الممثلة، عبر خاصية "إستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حلا"، ملابس كاجوال صيفية باللون الأخضر، تميزت بأنه فضفاضة ومنقوشة، فيما ارتدت شقيقتها ملابس من "الجينز" الفاتح، مطلتان بمكياج بسيط صباحي، وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، خلال احتضانها لأختها، فضلا عن تناولهما المثلجات "آيس كريم" سويا.

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وتداول جمهور حلا اللقطات المصورة، وسط تفاعل واسع بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها:"فولة واتقسمت نصين"، و"شبه بعض أوي"، و"أنا افتكرتكم توأم من كتر التشابه بينكم.. أنتم الاتنين زي القمر".

ومنذ أيام، فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، بنيو لوك جديد، والذي ظهر خلال مقطع فيديو قصير نشره مصفف الشعر كيمي صفتي، يتضمن تغيير قصة شعر "حلا" إلى متوسط الطول، مع إدخال بعض الخُصل شقراء فاتحة اللون، بجانب صبغة الشعر البنية.