بعد تعرضها للتحرش.. من بسنت شوقي خطيبة محمد فراج؟

علاقات و مجتمع

قررت الفنانة بسنت شوقي، الحديث عن التحرش، بل وفضح المتحرشين، على غرار ما فعلته الفنانة رانيا يوسف مؤخرا.

ونشرت "شوقي"، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور عما تعرضت له من تحرش، وكتبت في تعليقها على الصورة: "الشعب المتدين بطبعه.. المتحرش بعت الرسالة دي على الصفحة الرسمية بتاعتي، ولفت نظري أوي حضرته كاتب شغال إيه، أنا مش فاضية الحقيقة اليومين دول، علشان أبلغ مباحث الإنترنت فهكتفي بفضحه".

وأظهرت الصور التي نشرتها بسنت، أن الشخص الذي أرسل لها رسالة يكتب آيات قرآنية وأدعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت عدد من لقطات الشاشة عبر "ستوري".

يذكر أن بسنت شوقي، هي خطيبة الفنان محمد فراج، جمعتهما قصة حب، لعدة سنوات كُللت بالخطوبة، التي جاءت بعد ظهورهما سويا بمهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة.

وعاش محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى قصة حب طويلة، قد تصل مدتها إلى 5 سنوات كاملة، ولكن تأخرت خطوة الخطوبة، التى تمت قبل أشهر، وتم الإعلان عنها فى مهرجان الجونة.

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وخلال السنوات الماضية، لم يُخفِ فراج مشاعره تجاه بسنت، رغم عدم وجود خطوبة أو ارتباط رسمي بينهما، حيث نشر لها "بوست" فى عيد ميلادها قبل 3 سنوات يتغزل فيها، وأكد فيه أنها الفتاة الأفضل فى حياته، وأنها غيرت فيه أمورا كثيرة للأفضل ولطالما ما تحملته.

ويرصد "هن" بعض المعلومات عن بسنت شوقي.

من هي بسنت شوقي؟

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية "حكاوي التحرير".

- بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في "سقوط حر"، "تحت السيطرة".

- شاركت في فيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "اسم مؤقت".

- التحقت بسنت عام 2011 بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في "تحت السيطرة"، مع خطيبها محمد فراج.

- شاركت في عدة أدوار أبرزها "قابيل، سقوط حر"