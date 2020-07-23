لايف ستايل
إطلالة سوداء قصيرة، اختارتها الفنانة اللبنانية إليسا، لغلاف ألبومها الغنائي "صاحبة رأي"، لتتصدر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع نشر أول أغنية من الألبوم.
وظهرت إليسا، بـ"بادي سوت" أسود اللون، الذي تميز بأنه قصير وبدون أكمام، كما أنه غير منقوش، من توقيع العلامة التجارية "skims"، التي تملكها النجمة العالمية كيم كاردشيان، مع مكياج بسيط، وتسريحة شعر قصيرة إنسيابية.
ويصل سعر تلك الإطلالة إلى 68 دولار أمريكي، ما يعادل 1087 جنيه مصري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"skims".
ومنذ أيام، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بمرور 20 سنة على مسيرتها الغنائية، موجهة رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، قائلة:"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري"، مضيفة: "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح، الحمدلله وضميري مرتاح، ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".
وظهرت إليسا بملابس فاتحة اللون بدون أكمام، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وتكشف عن ساقها، خلال نومها على السرير، في مشهدين من حقبتين زمنيتين مختلفتين، للدعاية بألبومها الجديد "صاحبة رأي".
كانت هذه تفاصيل خبر "سعره غير متوقع".. إليسا ترتدي أزياء من توقيع كيم كاردشيان في "صاحبة رأي" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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