أمر واقع.. طليقة أحمد الفيشاوي تدعم "تيتوس" رغم عدم ثبوت نسبه حتى الآن: "أخو بنتي"

علاقات و مجتمع

رغم أن الأمور لازالت حديث طرف واحد، حتى إن سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، لم تؤكد حتى الآن ثبوت أبوته للطفل تيتوس، الذي ظهر مؤخرًا على إنه نجل الفنان من سيدة ألمانية، إلا أن هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، تؤكد مرارًا وتكرارًا، إنه الأخ غير الشقيق لابنتها لينا، وتتعامل معه كأمر واقع.

ومنذ ساعات، قررت "الحناوي" تغيير صورها الشخصية والتعريفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إلى صور "تيتوس" ووالدته الألمانية، بصحبة ابنتها لينا.

في محاولات منها لدعم القضية، التي أُثيرت الفترة الماضية.

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قصة تيتوس

قبل نحو شهر، أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، دهشة الجميع بإعلانها ظهور ابن جديد لوالدها، يبلغ من العمر 9 سنوات.

"لينا" نشرت صورة تجمعها بطفل صغير، قالت إنه شقيقها ويدعى "تيتوس الفيشاوي"، معلقة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي، ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، التي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، يبلغ من العمر 9 أعوام، لافتا إلى أنه طلب منها تحرير توكيل خاص، وإعطائه المستندات اللازمة.

لكن سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، علقت على هذه الأنباء، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، قائلة: "أنا كمحامية المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة.. أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين".

نشرت هند الحناوي صور تجمعها بزوجة الفيشاوي الألمانية السابقة ووالدة تيتوس، مع لينا الفيشاوي أمس عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادي الصور والفيديوهات "إنسنجرام".

وحرصت "الحناوي" على تقديم "تيتوس" للعالم باعتباره الأخ غير الشقيق لابنتها، وكتبت في تعليقها على الصور، "أخيرا عادت العائلة للاجتماع مجددا".