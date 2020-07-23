هاني الناظر يقدم 7 نصائح لحماية البشرة على الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: تتوجه بعض الأسر إلى الشواطيء لممارسة بعض الأنشطة المسموح بمزاولتها خاصة في ظل جائحة كورونا، للاستمتاع بالهواء النقي أثناء فترات الجلوس والاسترخاء أمام البحر. ولكن قد يتعرض البعض إلى التعرض لحروق جلدية بسبب الشمس، لذا قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث مجموعة من الإرشادات لوقاية الجلد من تأثير الشمس. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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