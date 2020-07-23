6 طرق طبيعية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: أعلنت جمعية القلب الأمريكية عن المخاطر التي يسببها ارتفاع ضغط الدم على القلب والشرايين، والتي قد يصل إلى التعرض لسكتة قلبية ودماغية، ويعرف بأنه القاتل الصامت، لذا يجب السيطرة على ارتفاعه. وهناك طرق طبيعية تساهم في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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