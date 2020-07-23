طبيب أمريكي يحذر: "كورونا" قد يستمر معنا إلى الأبد لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن خبايا فيروس كورونا المستجد، لن تنتهي، بعدما فجر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، مفاجأة صادمة للعالم أجمع، مفادها أن الوباء قد يستمر إلى الأبد.

تحدث أنتوني فاوتشي، خلال ندوة عبر الإنترنت، عن "مكافحة الأوبئة" وكيفية السيطرة على كورونا، ولماذا الفيروس قد لا يختفي أبدًا، وفقا لما نقله موقع "EAT THIS".

أسباب عدم اختفاء الفيروس أبدًا

يقول فاوتشي: "لا أعتقد أن الوباء سيكون في نهاية المطاف أسوأ قاتل لدينا، لأن الكثير من الناس انتقلت إليهم العدوى بدون أعراض وتعافوا دون أن يشعروا، من المؤكد أن الفيروس قاتل لكبار السن على الأغلب، باستثناء مثلا شخص صغير سنا، لكنه يعاني من مرض خطير للغاية فيموت حال إصابته بكورونا، رغم ذلك لكني لا أرى أن كورونا سيختفي كما فعل السارس، السبب أنه فعال جدًا في قدرته على الانتقال من إنسان إلى آخر، نعم سنتحكم به في النهاية، مع تطبيق مجموعة من تدابير الصحة العامة الجيدة، وتوفير درجة من مناعة القطيع العالمية ولقاح جيد، سواء كان هذا العام أو في العام المقبل، لست متأكدا، ولكن مع كل ذلك لن نقضي عليه، قد يصبح أقل خطورة مثل الإنفلونزا الموسمية، بحيث لن نكون في الوضع المرعب الذي نحن فيه الآن لفترة طويلة من الوقت".

انتشاره على نطاق واسع

يضيف الطبيب: "لم يسبق لي أن رأيت عدوى تنتشر على هذا النطاق الواسع مثل كورونا، فالبعض يصاب وليس لديه أعراض على الإطلاق، والبعض يمرض ويبقى في السرير لأسابيع وبعد التعافي يصابون بمتلازمات ما بعد الفيروس، وآخرون يدخلون المستشفى ويحتاجون الأكسجين والعناية المركزة والتهوية وقد يواجهوا شبح الموت، هذا هو التحول المفاجئ للمرض الفريد من نوعه".

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التفشي الحالي

يتابع فاوتشي: "حسنًا، هناك درسان، الأول الذي أعتقد أننا نعلمه جميعًا، هو ظهور كورونا كغيره من الأمراض المتفشية السابقة التي تظهر في مختلف الأزمنة، وعلينا الاستعداد لمعرفة أنه يجب أن نتوقع أننا سنواجه أمراضًا معدية جديدة، لقد أثبت التاريخ ذلك، الدرس الثاني يتعلق بتطوير الأدوية، واللقاحات، حيث بمرور الزمن مع حدوث الأوبئة، نجد تحسن قدرة العلماء على الاستجابة السريعهة لمواجهة تلك التحديات".

مدة بقاء اللقاح

يكمل الطبيب: "من المستحيل أن نعرف ذلك الآن، فالإصابة بفيروس كورونا بشكل عام، وحتى بعض البيانات المبكرة بشأن الاستجابة بعد التعافي من كوفيد-19، تكشف أن مدة التحصين من المرض بتناول اللقاح لا يمكن تحديدها، بعض الدراسات تقول عدة أشهر، وآمل أن يكون أكثر من ذلك".

كيف تتجنب كوفيد-19؟

للبقاء بصحة جيدة بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، قم بإجراء اختبار إذا كنت تعتقد أن لديك أي أعراض حتى لو كانت خفيفة، وتجنب الزحام، وارتدي قناع الوجه، وطبق التباعد الاجتماعي، واغسل يديك بانتظام، وقم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.