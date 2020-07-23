منى المنصوري تكشف كواليس كوليكشن عيد الأضحى: مناسب لجميع الأجسام

لايف ستايل

"قفاطين مغربية وأثواب أخرى عربية للأعراس"، هكذا خطفت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، الأنظار خلال التصميمات المخصصة لعيد الأضحى المبارك، والتي تألقت بها مجموعة من عارضات الأزياء بمشاركة اثنين من خبيرات التجميل، وحفيدتيها شيخة ومنيرة المنصوري، والتي أعدته ليناسب جميع أجسام النساء النحيفات منهن والممتلئات.

وكشفت منى المنصوري، كواليس كوليكشن عيد الأضحي، خلال تصريحاتها، قائلة: "الكوليكشن تم تصميمه ليناسب أجسام النساء والفتيات العربية الممتلئات وتضمن قطعا من نفس الموديلات والألوان للأطفال، للتأكيد على أن الموضة يمكن لها أن تكون لغة تواصل وتفاعل بين كل أفراد العائلة من النساء والفتيات والأطفال".

وأضافت المنصوري، أن خبيرتي التجميل هالة وعبير اللتين تقمن بعمل المكياج للعارضات لديها، شاركتا في جلسة التصوير وقدمتا جزءا من قطع الكوليكشن".

وأوضحت مصممة الأزياء الإماراتية، أن هذه المجموعة كانت مخصصة لجميع مقاسات الأجسام وليس القياسات الخاصة بالعارضات.

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وأشارت إلى أن خبيرة العطور الإماراتية فاطمة أهلي شاركت خلال جلسة التصوير بإطلاق مجموعتها الجديدة من عطر الفنر، حيث تتميز بتقديم العطور المميزة والمركزة بروائح ساحرة، مؤكدة أنه تم استخدام المجموعة الجديدة من العطور على العارضات واطلاقها في قاعة جلسة التصوير، مما خلق جوا من البهجة والمتعة والراحة النفسية على جميع الحاضرين والمشاركين في الجلسة".

"جمال القفطان المغربي يظهر بصورة ملحوظة عندما ترتديه صاحبات الأجسام الممتلئة نوعا"، بهذة العبارة واصلت مصممة الأزياء الإماراتية، حديثها قائلةً: "هذه النوعية من الأجسام تظهر روعة التصميم وتفاصيل الرسومات والنقوش والورود التي يتم استخدامها على القفطان".

وعن الخامات المستخدمة في التصميمات، قالت: "تم استخدام أقمشة فاخرة من الحرير والشيفون والتول الفرنسي والإيطالي في جميع قطع الكوليكشن الجديدة".

وأكدت منى المنصوري، "كل قطع المجموعة الجديدة جاءت بألوان مبهجة تتناسب في فرحة وبهجة العيد ومناسبة تماما لأذواق المرأة العربية، وخصوصا في منطقة الخليج العربي كما أنها مناسبة تماما لكافة المناسبات والاحتفالات التي تقام خلال فترة العيد".