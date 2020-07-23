بعد وفاة شقيقها.. ميار الببلاوي رسائل ودموع ورثاء صعيدي (فيديو)

علاقات و مجتمع

لم تستطع الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي التماسك، وتحمل نبأ وفاة شقيقها، وأظهرت حزنها وانكسارها بعد وفاته بأكثر من طريقة، تدل على حب الاخت، والوفاء للأخ، وذلك عبر "السوشيال ميديا"، وكذلك عبر بنامجها التلفزيوني، مشاركة جمهورها لحظات ضعفها.

إعلان وفاته

بداية انهيار ميار الببلاوي جاءت مع إعلانها وفاة شقيقها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"إنستجرام"، حيث كتبت، "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".

وقالت أيضا في صفحتها عبر "فيس بوك"، "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ملابس سوداء وبكاء

وفي أول ظهور إعلامي لها عبر شاشة قناة "النهار"، خلال تقديم برنامجها "أنا حوا"، ظهرت ميار الببلاوي بملابس سوداء حزنا على شقيقها الذي توفى، وحدادا عليه، وكان ذلك بعد أيام قليلة فقط، من إعلانها نبأ وفاته.

وبكت ميار الببلاوي خلال حلقة البرنامج، وانهارت بعدما وجهت رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل.

رثاء صعيدي

ووجهت ميار الببلاوي، رسالة باللهجة الصعيدية حيث تنتمي، لشقيقها الذي توفي، وقالت فيها باكية، "دايما بيقولوا الابن مولود، والخال والد، والزوج موجود، لكن الأخ مفقود"، وأكملت، "قالوا الخال والد، قلت أخوي زيادة عن الناس، قالوا الصعايدة قلبهم جامد، قلت أخوي كتلة من الحنية والإحساس، رحلت يا ولد ابوي قوام، ومقولتليش بس ده قضا ربنا اللهم لا اعتراض وأديني أهون صابرة ومبتشكتيش".

وأكملت ميار، "غيرش بس الفرقة صعبة يا ضهري وسندي، شريط حياتنا قدام عيني لم بيعدي، واقفة الصور قدامي صورة صورة كأنها يا غالي في قلبي وعقلي محفورة، فاكر لبس العيد كنت كيف القمر في اللبس الجديد، طيب فاكر قسمة اللقمة بينا؟ طيب فاكر الكلام اللي محدش يفهمه غيرنا".

واختتمت، "يقولوا في الشبه أنت وأخوكي فولة وانقسمت نصين، ويوم ما قالوا أنك مت قلبي انقسم نصين".