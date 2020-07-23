الامارات | بعد عملية جراحية في القلب.. مارسيل خليفة لجمهوره : أنا بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عملية جراحية في القلب.. مارسيل خليفة لجمهوره : أنا بخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني مارسيل خليفة وهو يرقد على سرير داخل أحد المستشفيات، وأثارت جدلا كبيرا عن وضعه الصحي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان مرسيل خليفة أجرى عملية جراحية لقلبه في أستراليا.

من جهته طمأن خليفة جمهوره على وضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة في القلب، وقال لجريدة “النهار” اللبنانية: “عززنا الشرايين التي تضخ حبا وفرحا ودما للقلب”.

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عدد كبير من محبّي الفنان اللبناني أعادوا نشر صورته في المستشفى، متمنّين له الشفاء العاجل، واصفين إياه بـ”الجبال الشاهقة التي لا تستكين”.

يذكر أن خليفة نقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني بأستراليا بعدما شعر بوجع في أعلى الصدر، فتبيّن بعد الفحوص وجود انسداد في شرايين القلب، وهو لا يزال في المستشفى ويتماثل للشفاء.

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