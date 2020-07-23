دراسة: حبة البركة تساعد في الشفاء من كورونا

صحة

أكدت دراسة علمية حديثة أجراها علماء وخبراء من مختبرات الصيدلة الإكلينيكية والسموم التابعة لكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء بالمغرب، احتواء حبة البركة على مكون يساهم في معالجة فيروس كورونا المستجد.

ووجد الخبراء مركب "الثيموكينون" وهو من المكونات الرئيسية في حبة البركة السوداء، له تأثير كبير مثبت على مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

Advertisements

وأكد المشرفون على التجارب في المختبر وهم، يونس كاديل ومحمد محسن وهدى الفيلالي، أن لهذا المركب العديد من الفوائد التي يمكن أن تلعب دورا جوهريا وفعالا في علاج مرضى "كوفيد 19"، أو مساعدا لمعالجة عدوى فيروس سارس، بحسب الصحيفة المغربية.

وبسحب وثيقة البحث، فقد ثبت "إلى حد كبير" قدرة المركب المضاد للفيروسات، والتأثيرات الجيدة للثيموكينون المضادة للاضطرابات التنفسية المترافقة مع مرض "كوفيد 19"، ولكن في نفس الوقت نوه العلماء إلى ضرورة عدم اعتماد نتائج هذا البحث في الوقت الحالي، أو أي نوع من أنواع العلاج بالأعشاب، في ظل الأزمة الحالية.

وقالت الباحثة هدى السفياني في نفس السياق "في هذه الظرفية لا يجب استخدام الأعشاب بكثرة، حتى تلك التي نستعملها في الأكل؛ كما لا يجب اتباع النصائح والوصفات التي يتم تقديمها عبر الإنترنيت".

ونوهت الباحثة لخطورة تناول الأعشاب بشكل عشوائي، مؤكدة أن الأعشاب من الممكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية ما يسبب أعراضا جانبية خطيرة تؤثر أحيانا على الكبد والكلى.