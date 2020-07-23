على خطى رانيا يوسف.. بسنت شوقي تفضح المتحرشين على إنستجرام

علاقات و مجتمع

بعد حديث الكثير من الفتيات عن التحرش، ولجوء كثيرات إلى قوة "السوشيال ميديا"، لفضح ما يتعرضن له على يد بعض الرجال والمتحرشين، قررت الفنانة رانيا يوسف أن تسير على نفس الخطى، وتتحدث عن المتحرشين وتقديم بلاغات ضدهم.

وبدأت "رانيا" بنشر التحرش الذي تتعرض له عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث فضحت المتحرشين، كما كتبت ما تتعرض له يوما، وفي النهاية نشرت صورهم كي يكونوا معروفين لأهلهم وذويهم ويمنعوا هذا السلوك المنحرف.

وبدأت نجمات أخرى في القيام بنفس الفعل، فقد نشرت الممثلة بسنت شوقي، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تفضح متحرشين بها.

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ونشرت "بسنت" ما تعرضت له من تحرش، وكتبت في تعليقها على الصورة: "الشعب المتدين بطبعه.. المتحرش بعت الرسالة دي على الصفحة الرسمية بتاعتي، ولفت نظري أوي حضرته كاتب شغال إيه، أنا مش فاضية الحقيقة اليومين دول علشان أبلغ مباحث الإنترنت فهكتفي بفضحه".

وأظهرت الصور التي نشرتها بسنت أن الشخص الذي أرسل لها رسالة يكتب آيات قرآنية وأدعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت عدد من لقطات الشاشة عبر "ستوري".