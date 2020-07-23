منة فضالي توجه رسالة غامضة: كثرة التسامح يعلم الناس التهاون في حقك

لايف ستايل

خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عدد من الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ظهرت "منة" خلال الجلسة مرتدية جامبسوت باللون الأسون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، مع نظارة باللون الأسود.

وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلالها: "الإفراط في العطاء يعلم الناس الاستغلال، الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك".

وشاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة والدتها عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.

ونشرت "منه" صورة والدتها وهي جالسة على الكرسي بملابس المستشفى وترتدي الكمامة الواقية، معلقة على الصورة: "حمدا لله على السلامة يا أجمل حاجة في حياتي"، فيما لم توضح تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها.