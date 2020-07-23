علاقات و مجتمع

أثار الفنان أحمد سعد، الجدل حول ارتباطه بمصممة الأزياء علياء بسيوني، إذ شاركها الاحتفال بعيد ميلادها. ونشر "سعد" عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضنها معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، حيث يبدو من الصور وجود علاقة عاطفية بينهما. Advertisements وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال، حفل عيد الميلاد الذي جاء بمشاركة أصدقائهما. ويذكر أن الفنان أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب، الماضي، ووقعت بينهما أزمات وخلافات وصلت إلى ساحات المحاكم، إذ أوضحت "الخشاب" أنه تعدى عليها بالضرب ما جعلها تجري استئصالا للطحال.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يثير الجدل بصورة مع مصممة أزياء: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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