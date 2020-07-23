الامارات | شقيقة زينة تتعرض لشبه نزيف في المخ: أحمد عز السبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زينة تتعرض لشبه نزيف في المخ: أحمد عز السبب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئت الفنانة زينة وأسرتها أثناء قضائهم الأجازة الصيفية بسقوط شقيقتها الكبرى نسرين بعد شعورها بألم شديد في الرأس وتم نقلها لأقرب مستشفى، وتبين من الفحوصات المبدئية أنها مصابة بشبه نزيف في المخ، فأضطررت زينة وأسرتها للعودة للقاهرة ودخول نسرين لمستشفى متخصص، وقرر الأطباء أن تظل نسرين في العناية الفائقة لمدة 10 أيام كاملة، ورغم أن ما حدث لا يخص من قريب أو بعيد الفنان أحمد عز، الا أن المقربين من زينة أكدوا أن نسرين تعاني من حالة نفسية سيئة وضغوط شديدة قد تكون السبب فيما وصلت إليه بسبب مشاجرتها مع أحمد عز وحصولها على حكم بالسجن 6 أشهر في أخر جلسات هذه القضية، التي بدأتها هي بعدما تعدت عليه بالضرب في فندق بالعلمين ثم حررت هي أولا محضرا تتهمه هو بضربها والتعدي عليها.. ولجأت النيابة إلى الشهود الذين أكدوا أنها هي من تعدت على عز عندما فوجئت به مع أحد أصدقائه في بهو الفندق الذي تتواجد به بالعلمين. وتنتظر نسرين، جلسة قضائية أخيرة وحاسمة في قضيتها مع أحمد عز.

وكانت المحكمة، قررت حجز حكم الاستئناف المقدم منها على حكم حبسهما وتغريمها مع شقيقها محمد إلى 27 أغسطس المقبل، والحكم سيكون سريعا، واجب النفاذ فور صدوره في حالة الحبس، وقانونيا لابد من حضورها هي وشقيقها جلسة الاستئناف وإنتظار قرار المحكمة

بينما سيتم عقاب شقيقها بتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه، والزامهما معا بالمصاريف الجنائية وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وفي حالة حكم المحكمة بتخفيف الحكم أو الغائه سيتم الافراج عنهما من داخل قاعة المحكمة

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