تزيد الوزن .. 5 معلومات مغلوطة عن المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

المانجو من أكثر الفاكهة التي يفضل الكثير تناولها، سواء قطع أو عصير، لذا أطلق عليها "ملكة الفواكه"، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى مذاققها الرائع.

وهناك بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يعتقدها البعض عن المانجو، نذكرها لكم، كما أوضحها موقع "times of india".

- يمكن تحديد نضجها من لون القشر:

ليس هناك أي حقيقة تثبت أن نسبة نضج المانجو يحددها لون قشرها، فأفضل طريقة لاختبارها هي الضغط عليها برفق لمعرفة هل هي ناضجة أم لا، وبعض الناس تميزها من رائحتها.

- المانجو تحتوي على فيتامين أ فقط:

يعتقد العديد من الأشخاص أن المانجو تحتوي على فيتامين أ فقط، ولكن في الحقيقة إذا كانت الثمرة خضراء فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وعندما تنضج يزيد فيها فيتامين أ، كما أنها غنية أيضا بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ب.

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- تزيد من الوزن:

لا تساعد المانجو في زيادة الوزن، لأنها لا تحتوي على أي نسبة من الدهون، عكس المواد الصناعية الموجودة في عصير المانجو، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

- تجنب مرضى السكري للمانجو:

أثبت الأطباء أن المانجو آمنة تمامًا لمرضى السكري ويوصي بتناولها يوميًا، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، وغنية بالعناصر الأخرى التي تساعد على تنظيم سكر الدم.

- المانجو تسبب حب الشباب:

لا تسبب المانجو حب الشباب على الإطلاق، بل هي غنية بالكاروتين الذي يساهم في بشرة خالية من العيوب، كما أنها تحتوي على الألياف التي تنظف الأمعاء من المواد السامة، لذلك فهي لا تسبب أي أمراض جلدية ناتجة عن السموم الموجودة في جسم الإنسان.