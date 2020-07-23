ماذا يحدث عندما تضع مكعب ثلج على رقبتك لـ20 دقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثيرون يبحثون عن العلاجات والطرق التي تحافظ على شبابنا وتجعلنا نتمتع بصحة جيدة، ولكن يجب ألا ننسى العلاجات القديمة التي تساعد في حل الكثير من المشكلات الصحية، والتي منها وضع مكعب ثلج على الرقبة، بحسب ما جاء في موقع "brightside".

من خلال الاستلقاء على بطنك، ضع مكعب ثلج على عظم الرقبة واتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم استرخِ. ويوصي بالقيام بذلك مرتين في اليوم، لما له من فوائد تتمثل فيما يلي:

1- تقليل الصداع والألم:

ترتبط عضلة الرقبة بانخفاض الطاقة والدوخة، حيث يمكن أن يساعد وضع الثلج على هذه المنطقة، إلى تحفيز الطاقة، ومن ثم يساهم في تقليل الآلام والصداع.

2- تقليل الآم الدورة الشهرية:

قطعة الثلج في هذه المنطقة تؤدي إلى التخلص من تشنجات الفقرات الناتجة عن آلام الطمث، حيث إن هذه النقطة لها علاقة مباشرة بالدورة الشهرية والحد من تلك الآلام.

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3- تحسين النوم:

يساعد وضع الثلج على تحسين نوعية النوم، ومركز التحكم المهم هذا مسؤول عن الأنشطة التي تتم في نوم عميق، ما قد يساعدك على النوم بشكل أسرع وعدم الاستيقاظ في منتصف الليل، ونتيجة لذلك، يرتاح جسمك أكثر ويغيّر عاداته في النوم إلى الأفضل.

4- يقلل الإجهاد:

تدير هذه المنطقة الاضطرابات النفسية والعاطفية والاكتئاب والتوتر، وبعد تحفيز هذه النقطة، يصبح القلق والتوتر أقل.

5 -يساعد في عملية الهضم:

تدير هذه المنطقة أيضا عمليات مهمة في أجسامنا مثل البلع واللعاب، وبالتالي، قد يساعدنا على هضم الطعام بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، قد يقلل من آلام البطن والالتهاب والتقلصات.