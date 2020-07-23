لصباح العيد.. استوحي هذه الخيارات من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تحرص كل الفتيات العربيات في العيد على الظهور بإطلالة أنيقة ومتجددة دومًا، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ جمعنا لكنّ عدة فساتين ناعمة متماشية مع الأجواء الصباحية للعيد من "إنستجرام" المشاهير، فاستوحين من هذه الخيارات ما يناسب قوامكن وشخصياتكن.



فساتين صيفية لصباح العيد

فساتين صيفية لصباح العيد



تعتمد الفتيات في صباح العيد على الفساتين الخفيفة المزينة بالألوان الناعمة والباردة؛ لإطلالة أنثوية مذهلة، لذا أطلّت إلين سليمان بفستان سماوي مصمم بقصة ناعمة في الأسفل ومطاط للخصر، وأكملته بسواريْن ناعميْن وحقيبة بنية بتصميم عصري، وفي إطلالة أخرى؛ نسقت فستانًا أخضر مصممًا من الأعلى بقماش أبيض مطرز بطريقة أنثوية أنيقة، بينما ظهرت نهى نبيل بفستان أسود مرسوم بالزهور الزهرية، وأكملته بقبعة من القش وحقيبة زهرية، فيما ارتدت فرح الهادي فستانًا بنيًّا مصممًا بأزرار وأكمام واسعة، وأكملت إطلالتها بحذاء بيج وحقيبة ضخمة زرقاء، وجاءت شهد عبد الله بفستان سماوي مصمم بقصة واسعة ومزين برسوم الزهور البيضاء والزهرية في الجزء العلوي للتصميم، وأكملت جمال الإطلالة بحذاء فوشيا بكعب ومجوهرات ناعمة، بالإضافة إلى تسريحة الشعر المنسدل.

تابعي المزيد:خيارات صيفية من وحي العنود بدر

Advertisements



خيارات البنطال لإطلالة مريحة وأنيقة

خيارات البنطال لإطلالة مريحة وأنيقة



لإطلالة مريحة وأنيقة متناسبة مع أجواء العيد، تألقت عزة زعرور ببنطال بني واسع وعالي الخصر، مُكمَّل بحزام عريض وبلوزة خضراء من قماش المخمل الناعم، واختارت نهى نبيل بنطالًا أبيض ناعمًا مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام واسعة ومفرغة؛ لمظهر عصري أنيق، وأكملت جمال الإطلالة بمجوهرات وحقيبة باللون الأبيض أيضًا.

تابعي المزيد:تنسيقات من وحي الفاشينيستا ديما الشيخلي



تنسيقات الفساتين البيضاء للعيد

تنسيقات الفساتين البيضاء للعيد



الكثير من النساء يفضلن في صباح العيد ارتداء القطع ذات الألوان الفاتحة كالأبيض، ومن وحي المشاهير جمعنا لكِ عدة خيارات بيضاء مصممة بموديلات ناعمة مناسبة للعيد، حيث تأنقت الممثلة شهد عبد الله بفستان أبيض ناعم مصمم بزهور زرقاء صغيرة، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المنسدلة وحقيبة بيضاء وعدة إكسسوارات ذهبية، وتجمّلت اليوتيوبر نارين بفستان ضيق أبيض مصمم بقصة ناعمة في الأسفل، وأكملت جمال إطلالتها بمكياج زهري وتسريحة الشعر المرفوع، فيما تزينت شوق محمد بفستان أبيض قصير ومنفوش مصمم بأكمام طويلة منفوخة وأزرار بنية، وأكملت جمالها بحذاء بكعب شفاف وتسريحة شعر منسدلة، وفي إطلالة مقاربة؛ نسقت علا فرحات فستانًا أبيض بقصة خصر ناعمة، وأكملته بحذاء زهري وحقيبة من القش.