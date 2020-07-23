صيحات الفاشينيستا العربيات هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تعتبر الفاشينيستا العربيات السباقات دائماً في اعتماد الصيحات الجديدة لمواكبة الموضة. وهذا الصيف، لن نستغني عن الصيحات الصيفية التي نالت اعجابنا في الماضي، ولكن ثمة ثلاث صيحات سندمجها في الكثير من لوكاتنا في الموسم الحار ولن نتمكن أن نتفاداها مهما حاولنا ونتوقع رؤيتها على الكثير من المؤثرات من حولنا أكان في الستريت ستايل أوفي صورهن عبر صفحاتهن على إنستغرام.

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غنى غندور



ألوان النيون: من منا لا تعشق هذه الألوان في الصيف وتتفنن في دمجها في لوكاتها بين الحين والآخر؟ فنحن مهووسون بها منذ بداية الصيف وحتى اللواتي لا يعانقن جانبهن الجريء بكثرة، أو ليس لديهن الشجاعة لارتداء هذه الألوان القوية، نراهن يركبن هذه العجلة هنا وهناك إن كان من خلال توب قصير أو أكسسوارات لافت من أحذية وشنط وحلي وحتى أحزمة. فارتداء أي قطعة باللون النيون ستجعلك تبدين الأكثر جاذبية هذا الصيف. النيون من الرأس الى القدمين حتماً لا تعتبر خطوة لضعفاء القلوب ولكن الصيف هو الوقت المناسب للقيام بذلك. أكنت ستدمجين قطع بتدرج النيون ذاته أو سترتدين قطعة واحدة بهذا اللون مثل فستان أو جامبسوت، هذا اللوك سيبدو رائعاً.

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العنود بدر



القلادات المتدرجة: ليست صيحة تكذيس القلادات جديدة ولكنها هذا الصيف جاءت مختلفة لستايلاتها وتفاصيلها وطريقة تكديسها مع الملابس بأسلوب ذو طبقات متعددة لافتة للغاية. إنها طريقة رائعة لتضيفي لمسة عصرية لافتة للوكاتك هذا الصيف.



الكمامات العصرية: باتت الكمامة من الأكسسوارات اللافتة التي تضيفها الفاشينيستا الجميلات الى لوكاتهن، ولكن ليس تلك الكمامة الطبية التي تبتاعينها من الصيدليات وترمينها فور انتهاء استخدامك لها، بل باتت المؤثرات بخترن تصاميم متنوعة ذات تفاصيل لافتة لتضيف الستايل المميز الى لوكاتهن.

نور عريضة



نظارات بسلاسل: السلاسل هذا الصيف لم تزين رقبتك عبر القلادات فحسب، بل باتت تتدلى من النظارات الشمسية بطرق غاية بالشياكة والستايل اللافت لتمنحك إطلالة لا تقاوم.

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