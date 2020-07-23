صيحات أحذية 2020 من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - هذا الصيف، هناك العديد من الصيحات التي ستكون في انتظارك لتواكبين من خلالها موضة 2020.

تابعنا أبرز لوكات الفاشينيستا العربيات اللواتي دوماً ما يخترن من الموضة أكثرها روعة وستايل مميز، وجمعنا لك أبرز الستايلات والتصاميم التي نقدمها لك في هذا التقرير:



- الأحذية المسطحة slippers : تعود الأحذية المسطحة بتصاميم متنوعة هذا الموسم، ونحن على يقين من أنها ستكون الصيحة الأكثر تفضيلاً لدى الكثير من السيدات. فهي مريحة جداً، و تتميز في الوقت نفسه بتصاميمها الأنثوية وموديلاتها العصرية وشكلها الأنيق. هذه التصامي هي الأكثر رواجاً من توقيع شانيل وهرميس.

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- التصاميم المبتكرة: يتميز هذا الموسم بتصاميمه المرحة والمتجددة، حيث قدم المصممون اكسسوارات مبتكرة مع تصاميم زاخرة بالزينة مثل الشرابات واللؤلؤ والفراء والكريستال.

موديل روز



- أحذية الكعب العالي ذات المقدمة المربعة: تعود أحذية الكعب العالي ذات المقدمة المربعة مجدداً هذا الموسم، وقد حضرت في جميع التشكيلات تقريباً. وتنوعت هذه الأحذية بين أحذية الكعب العالي العريض والكعب الرفيع المصنوعة من أقمشة مبطنة، والتي ستشكل الخيار الأمثل لأبرز شخصيات الموضة العالمية.

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علا فرحات



- الصنادل بكعوب المنصة: ازدانت الصنادل بكعوب المنصة العريضة هذا الموسم بالنقوش والستايلات المميزة ومنها ما أتت بكعوب من القش وأخرى من الفلين وغيرها لتمنحكن الإطلالة المميزة التي تنشدونها.



- الحذاء الأبيض بكل التصاميم والكعوب: يحلّ اللون الأبيض مكان ألوان البشرة الطبيعية، فيعود مجدداً هذا الموسم بقوة أكبر. ولم تكتمل التشكيلات بدون هذا اللون، حيث تضمنت كلّ تشكيلة أحذية متنوعة بتصاميم رائعة بالأبيض.

العنود بدر



- أحذية أنثوية بألوان الحلوى: لم يقتصر حضور ألوان الحلوى الشهية على الألبسة الجاهزة فحسب، بل ظهر كذلك في الاكسسوارات مانحاً التصاميم الكلاسيكية لمسة متجددة كلياً.

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