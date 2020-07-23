للمحجبات.. استوحين أزياء العيد من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تحرص الفتيات في العيد على التأنق بالأزياء المصممة بالموديلات العصرية الأنيقة والمناسبة لأجواء العيد، وبالتأكيد ستكون إطلالاتهن أجمل؛ باختيار وتنسيق موديلات ملابس المحجبات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وبدخول عيد الأضحى مع فصل الصيف والأجواء الحارة، جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات أنيقة للمحجبات من مدوّنات الموضة المحجبات.



خيارات اللون الأسود من لولوة الخطاف

خيارات اللون الأسود من لولوة الخطاف



تعتمد اليوتيوبر الكويتية لولوة الخطاف على خيارات اللون الأسود في كل إطلالاتها؛ وذلك ليضفي المزيد من الفخامة والأناقة على إطلالاتها، ومنها اختارت لولوة جمبسوت أسود واسعًا مصممًا بحزام رفيع للخصر، وأكملته بحجاب أبيض وقلادة ذهبية طويلة، ونسقت بليزر وبنطالًا واسعًا باللون الأسود مع حجاب أبيض ومجوهرات عصرية لؤلؤية بطريقة أنيقة.

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تنسيقات دلال الدوب

تنسيقات دلال الدوب



تأنقت مدوّنة الموضة دلال الدوب بعدة تنسيقات مناسبة لعيد الأضحى، ومنها تجمّلت بفستان وحجاب ناعمين باللون الأبيض مع حذاء ذي كعب أزرق بموديل عصري وحقيبة بنية، وتزيّنت بفستان زهري واسع مزين بطبعات بيضاء، وأكملته بحجاب أبيض وحذاء ذي كعب زهري.



إطلالات العيد من سارة الدهيم

إطلالات العيد من سارة الدهيم



تعتمد البلوجر سارة الدهيم على عدة خيارات ناعمة تناسب المحجبات في العيد، ومنها أطلّت بجمبسوت أزرق ناعم ومعطف طويل بذات التصميم، وظهرت ببلوزة بيضاء طويلة مصممة بحزام فضي مع بنطال ضيق، وأكملته بحقيبة حمراء ومجوهرات فضية، وارتدت فستانًا أزرق واسعًا مصممًا بأكمام منفوخة، مع حزام للخصر، وأكملته بحذاء وحجاب باللون الأبيض؛ لمظهر صباحي مميز.

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فساتين مورَّدة للعيد من خولة

فساتين مورَّدة للعيد من خولة



اختارت اليوتيوبر خولة عدة فساتين أنيقة بطبعات الزهور الملونة، ومنها فستان أبيض مزين بزهور زهرية مع حزام بني للخصر، ونسقت فستانًا آخر سماويًّا مرسومًا بزهور وردية ناعمة؛ لإطلالتين أنيقتين وبسيطتين مناسبتين للشابات في العيد.



تنسيقات زهرية من أسرار السعيد ومريم محمد

تنسيقات زهرية



تفضِّل النساء دومًا خيارات اللون الزهري، ولا سيّما في العيد، ومن أحدث التنسيقات المناسبة للعيد؛ تألقت مريم محمد ببنطال زهري واسع وبلوزة طويلة بيضاء مزينة بالفرو في الأعلى وحزام من المنتصف، وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون الزهري، بينما تجمّلت أسرار السعيد ببلوزة زهرية واسعة مزينة بالريش في الأكمام، مع بنطال واسع أبيض وحجاب وبلوزة ناعمين ملونين بالأبيض.

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